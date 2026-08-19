Chau Boca: fue titular, perdió terreno y se va a un campeón de América

Boca Juniors se desprenderá de otro jugador en este mercado de pases, horas después de la contundente victoria frente a Recoleta en la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El apuntado en esta ocasión es Marcelo Weigandt, lateral derecho de 26 años, quien no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre y ya tendría encaminada su salida a préstamo Liga de Quito en una operación que contemplaría una opción de compra cuyo monto todavía no trascendió.

El 'Chelo' regresó al 'Xeneize' en enero, después de su paso por Inter Miami, club en el que fue campeón de la MLS junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. En su vuelta comenzó como alternativa de Juan Barinaga (otro que también saldrá cedido), pero las lesiones del ex jugador de Belgrano de Córdoba le permitieron sumar minutos y ganarse un lugar en el equipo. Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer y cerró el semestre como suplente de Malcom Braida.

Con el inicio de la pretemporada en Boca, Arruabarrena le comunicó que no estaba en sus planes para la segunda mitad del año y que tenía libertad para buscar un nuevo destino. Luego de haber sido sondeado por Rosario Central, el defensor quedó cerca de acordar su llegada al conjunto ecuatoriano.

Los números de Weigandt en Boca

88 partidos disputados.

3 goles.

7 asistencias.

Cinco títulos: Liga Profesional 2020 y 2022, Copa de la Liga Profesional 2022, Copa Argentina 2020 y Supercopa Argentina 2022.

Barinaga, otro apartado de Boca que seguirá su carrera en el fútbol argentino

El protagonista es nada menos que Juan Barinaga, el lateral derecho que perdió demasiado terreno en la consideración del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Relegado por Leandro Lozano y el juvenil Dylan Gorosito, el ex Belgrano de Córdoba tiene todo listo para marcharse rumbo a Avellaneda, justo a pocos días del clásico entre ambos en el "Cilindro".

Según el medio partidario Racing de Alma, ya hay un "acuerdo de palabra" entre ambas partes si el conjunto albiceleste logra desprenderse de Gastón Martirena, luego de que se reflotaran las negociaciones con Santos de Brasil por el "charrúa". El trato será un préstamo por una temporada con una opción de compra a definir y una cláusula por objetivos deportivos incluida. Hay tiempo hasta el 2 de septiembre a las 18, cuando cerrará definitivamente el libro de pases en la Argentina. Barinaga llegó a Boca desde Belgrano en agosto del 2024 a cambio de 3 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

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