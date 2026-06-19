Lopetegui no pone excusas tras derrota de Qatar ante Canadá pese a quedar con 9 jugadores

El seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui, se muestra abatido tras el partido

El seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui, no puso excusas después de que su equipo ‌sufriera una goleada 6-0 ‌ante Canadá y sufriera dos expulsiones en su partido del Grupo B del Mundial disputado el jueves.

Tras sumar su primer punto en el Mundial con el empate 1-1 ante Suiza en su debut, los qataríes ya iban perdiendo por dos goles en la ​primera media hora ⁠de juego en Vancouver.

La agresividad de los jugadores ‌qataríes hizo que el equipo viera dos ⁠tarjetas rojas: una por una ⁠falta de Homam Ahmed y la segunda por una entrada de Assim Madibo que dejó al centrocampista canadiense Ismael ⁠Kone con una fractura en una pierna.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tengo ​dos opciones: empezar a hablar del ‌árbitro y de las cosas ‌que han pasado o poner el foco en ⁠lo único que está bajo mi control, que es recuperar a mis jugadores, decirles que han hecho un gran esfuerzo y ser capaces de afrontar de la ​mejor ‌manera posible el próximo partido", dijo Lopetegui en rueda de prensa.

El español, de 59 años, afirmó que no hubo mala intención en la entrada de Madibo sobre Kone. "Le deseo lo mejor, que se ⁠recupere lo antes posible. Es lo principal. Ha sido un accidente de fútbol", señaló.

El DT añadió que ahora debe centrarse en su último partido de la fase de grupos, contra Bosnia y Herzegovina.

"Cuando empatamos contra Suiza no estaba en el cielo, estaba equilibrado. Y hoy también tengo ‌que estarlo (...) Hay que analizar el partido para tomar las decisiones adecuadas de cara al próximo encuentro", afirmó Lopetegui.

Hubo enfrentamientos entre los entrenadores, los cuerpos técnicos y los jugadores de ambos equipos tras la lesión de Kone, y ‌de nuevo al pitido final, pero Lopetegui se negó a entrar en detalles sobre qué los provocó.

"Tengo mi punto ‌de vista al ⁠respecto, pero no voy a hablar de ello (...) No es bueno terminar así (...) creo ​que tenemos que evitar este tipo de situaciones".

Qatar se enfrentará a Bosnia en Seattle el 24 de junio.

Con información de Reuters