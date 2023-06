Xavi se hartó y filtró qué pasará si Messi vuelve a Barcelona: "No hay debate"

Xavi, DT de Barcelona, se cansó de los rumores y reveló qué pasará con Lionel Messi si decide volver al club en el que fueron compañeros. La respuesta contundente a Jorge Valdano.

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, se cansó de los rumores y reveló qué pasará con Lionel Messi si vuelve al club. El excompañero de "Leo" en la época gloriosa del equipo le brindó una entrevista al exfutbolista argentino Jorge Valdano en Fútbol Movistar+. Allí fue contundente con su opinión acerca del probable regreso del capitán de la Selección Argentina a la Ciudad Condal.

De hecho, el DT difirió con el ex-River y pronosticó que el delantero rosarino de 35 años retornará a Catalunya en algún momento en lo que le queda de carrera. Incluso, explicó por qué lo hará y aseguró que él lo ayudará de la manera en la que pueda para que se retire a lo grande en la institución en la que estuvo durante dos décadas.

Xavi vaticinó que Messi volverá a Barcelona: "Lo va a conseguir"

En una parte de la entrevista con el exdelantero campeón del mundo en México 1986, el español se mantuvo firme en su postura. El picante intercambio entre ambos comenzó cuando el ex Real Madrid le dijo: "Yo creo que no debió irse nunca de Barcelona y creo que no va a volver nunca". "¿Tú crees eso? Yo no lo creo", irrumpió Hernández.

"Sí, y creo que sería hasta un problema para los dos", insistió Valdano. "No", acotó Xavi. Con relación a que Barcelona no podrá jugar en el Camp Nou durante la próxima temporada por las reformas, el argentino profundizó: "No lo veo en (el estadio) Montjuic, me da la sensación de que las segundas partes... En el caso de Messi estamos hablando no de un jugador normal, ¿no? Estamos hablando del primer genio del siglo XXI".

Respetuosamente, el estratega del "Blaugrana" siguió con su posición: "Yo discrepo, porque una persona que siempre ha tenido grandeza en todo... O sea, ha conseguido todo lo que se ha propuesto. Todo". Para terminar con el momento, Xavi pronosticó sobre el astro que "si ahora él se propone marcharse bien de Barcelona, lo va a conseguir. ¡Lo va a conseguir!". Y concluyó: "Yo lo voy a ayudar. O sea, para mí no hay debate".

Xavi difirió con Valdano y dijo que para él Messi volverá a Barcelona.

Qué falta para que Messi vuelva a Barcelona

Más allá de que las palabras del agente del capitán de la Selección Argentina fueron escuetas al respecto, la prensa catalana da casi por hecho que "El Barça" conseguirá el visto bueno de LaLiga con relación al plan de viabilidad para la temporada 2023-24. La institución todavía tiene que reducir en al menos 200 millones de euros su masa salarial para poder competir en el torneo presidido por Javier Tebas, un "enemigo" histórico de los balugranas.

Luego de las salidas de los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y excompañeros de "La Pulga", la institución ya hizo una parte del trabajo en ese sentido. Incluso, con tal de hacer realidad el sueño del retorno del máximo ídolo de la historia, podrían marcharse otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati y Franck Kessié.

Ahora, será la liga española la que decida si el esquema presentado por los "Culés" será válido o no. Si durante la primera mitad de junio es aprobado y Lionel encaja en el proyecto, el regreso al club de su vida será casi un hecho. El interés desde Inter Miami viene de muchos años, aunque "Leo" no tendría contemplado marcharse a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, si no es Barcelona, todas las miradas apuntan hacia Asia.

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.