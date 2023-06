Neymar lo despidió de PSG y Messi sorprendió con la respuesta: "Queda eso"

Neymar despidió a Lionel Messi de PSG en las redes sociales y el crack argentino sorprendió con la rápida respuesta. Qué se dijeron entre ambos y el mensaje para el futuro.

Neymar Jr. despidió a Lionel Messi de PSG a través de su cuenta oficial de Instagram y el rosarino le respondió rápidamente. Después de la derrota frente a Clermont por 3-2 como local en el estadio del Parque de los Príncipes, donde el equipo dirigido por Christophe Galtier celebró el título de la Ligue 1, el crack brasileño llenó de elogios al argentino con el que compartió dos temporadas en París Saint-Germain.

El ex-Santos le dedicó una publicación muy emotiva al capitán de la Selección Argentina, quien no tardó en reaccionar en la misma aplicación para llevarse varios miles de Me Gusta al instante. Los delanteros se hicieron amigos desde la época en la que jugaron juntos en Barcelona y conformaron allí un histórico tridente ofensivo sudamericano con el uruguayo Luis Suárez.

Neymar despidió a Messi de PSG: "Fue un placer"

El brasileño publicó dos fotos junto a "Leo" en Instagram y lo saludó a puro afecto a pesar del sabor amargo de no haber conseguido el gran objetivo de la Champions League: "Hermano... no salió como pensábamos, pero intentamos de todo". Además, aseguró que "fue un placer compartir 2 años más con vos" y completó, con relación al futuro del argentino: "Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz. Te quiero".

A los pocos minutos, "La Pulga" le contestó dicho posteo por la misma vía y comenzó: "¡Gracias Ney! Más allá de todo queda eso, que volvimos a disfrutar de jugar juntos y compartir el día a día". De hecho, coincidió en que le desea "todo lo mejor" en lo que le queda de carrera profesional. "Aparte de ser crack, sos una hermosa persona y eso al final es lo que vale", expresó. Y concluyó: "Te quiero mucho".

La respuesta de Messi a Neymar en Instagram.

Dónde jugará Messi tras salir de PSG

"Leo" esperará todo lo que sea necesario al Barcelona, aunque el límite será a mediados de junio. Hace varios meses que el padre y representante del futbolista, Jorge Messi, mantiene conversaciones con el club catalán, cuya directiva está liderada por Joan Laporta. Sin embargo, la ingeniería económica para el retorno a España no será sencilla: el "Blaugrana" debe reducir como mínimo 200 millones de euros de su masa salarial para tener la aprobación de LaLiga para la próxima temporada.

Luego de las salidas de los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y excompañeros de "La Pulga", la institución ya hizo una parte del trabajo en ese sentido. Incluso, con tal de hacer realidad el sueño del retorno del máximo ídolo de la historia, podrían marcharse otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati y Franck Kessié.

Ahora, será la liga española la que decida si el esquema presentado por los "Culés" será válido o no. Si durante la primera semana de junio es aprobado y Lionel encaja en el proyecto, el regreso al club de su vida será casi un hecho. No obstante, hay un dato no menor: el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es un "enemigo" eterno de la entidad catalana, por lo que las tratativas en este sentido no serán sencillas. El interés desde Inter Miami viene de muchos años, aunque "Leo" no tendría contemplado marcharse a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, si no es Barcelona, todas las miradas apuntan hacia Asia.

La oferta desde Arabia Saudita para Messi

El club que va con todo por el astro albiceleste es Al-Hilal, el archirrival del Al-Sadd de Cristiano Ronaldo. La propuesta inicial por parte del conjunto asiático es de exactamente el triple de lo que cobra "CR7": 600 millones de euros brutos por año. De esta forma, el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina pasaría a percibir aproximadamente 50 millones de euros por mes. "Leo" ganaría más de 5.000 pesos argentinos por segundo en Arabia Saudita. No obstante, se trata de un certamen poco competitivo al que el delantero prefiere no ir antes de la Copa América 2024.

Las pocas chances de los Manchester y Newell´s

Por último, con escasas posibilidades, aparecen el City, el United y "La Lepra". El equipo dirigido por su exentrenador Pep Guardiola se ilusiona con la llegada de "Leo" a la Premier League y los rumores desde Europa señalan que "Los Diablos Rojos" también sondearon al entorno del argentino. Mientras tanto, desde la mitad rojinegra de Rosario siempre sueñan con ver a Lionel con la camiseta del equipo del que es hincha. Con el correr de las horas, se empezaron a mencionar con menos fuerza las opciones de Chelsea y Newcastle.

Los números de Messi en PSG