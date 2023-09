La insólita respuesta de Al-Khelaifi a Messi por su palazo a PSG: "Fuera"

El dueño de PSG, Nasser Al-Khelaifi, reaccionó contra Lionel Messi luego del palazo del rosarino al club francés por no haberle hecho un gran reconocimiento como campeón del mundo.

El dueño de PSG, Nasser Al-Khelaifi, le respondió duramente a Lionel Messi después de que el capitán de la Selección Argentina le haya tirado un palito por no haberle hecho un gran homenaje como campeón del mundo. El multimillonario jeque qatarí fue consultado en Francia al respecto de las palabras del rosarino durante la entrevista con Migue Granados en OLGA.

El empresario que comanda a París Saint-Germain reaccionó contra el atacante de 36 años de Inter Miami y, de paso, aprovechó para llenar de elogios a Kylian Mbappé. La relación entre el asiático y el crack albiceleste no terminó de la mejor manera luego de las dos temporadas de "Leo" en la "Ciudad Luz" entre agosto de 2021 y junio de 2023.

La fuerte reacción de Al-Khelaifi contra Messi: "No sé qué hizo"

Con relación a las palabras del rosarino acerca de la postura de PSG con él tras haber derrotado a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, el jeque contestó: "Fuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo... Como todos vieron, incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos, y también en privado". Sin embargo, se excusó: "Pero, con todo respeto, somos un club francés".

Además, el empresario destacó que no hubo un gran reconocimiento individual para el ex Barcelona por respeto "al país al que derrotó, a sus compañeros franceses en el equipo y a los seguidores" de París Saint-Germain. E incluso sentenció que "fue delicado hacer la fiesta en el estadio" de la institución en el Parque de los Príncipes porque los ultras no estaban de acuerdo.

Messi y Al-Khelaifi, una relación totalmente quebrada.

Qué dijo Messi sobre el homenaje de PSG por ser campeón del mundo: "No tuve el reconocimiento"

Durante la entrevista con Migue Granados en OLGA, el delantero recordó cuando se quebró la relación con París Saint-Germain hacia finales de 2022, tras haber derrotado a Francia en la definición de la Copa del Mundo: "Se dio así, la verdad que no fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí". Al mismo tiempo, reflexionó que "todo pasa por algo y si tenía que ser... La verdad que re bien con Kylian, con todos, y después era entendible".

"Estábamos en el lugar donde le habíamos ganado la final y, entre comillas, por nuestra culpa no habían sido campeones de nuevo", profundizó el rosarino acerca del sentimiento de los galos, que se habían coronado en Rusia 2018. Sobre la postura del club post consagración en el estadio Lusail, concluyó crudamente: "Fui el único jugador que no tuve el reconocimiento, sí lo hubo para otros jugadores, pero no pasa nada...".

Al-Khelaifi elogió a Mbappé para desafiar a Messi: "El mejor del mundo"

En contraposición a sus críticas para la "Pulga", el qatarí llenó de halagos a la gran estrella del plantel del París: "Tenemos al mejor jugador del mundo y, en mi opinión, merece el Balón de Oro". De hecho, recalcó que los problemas que hubo con el astro galo en el mercado pasado "se quedaron en familia y Kylian hace parte de esa familia". Y remató: "Estoy orgulloso de lo que hace y de lo que hace todo el equipo".

Los números de Messi en PSG