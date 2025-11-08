Inter Miami de Messi vs Nashville SC por MLS Playoffs: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami se juega su temporada este sábado cuando reciba al Nashville SC en el Chase Stadium, en un partido definitorio por los playoffs de la MLS 2025. El equipo de Javier Mascherano deberá recuperarse de la derrota sufrida en Tennessee para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este, aunque lo hará sin Luis Suárez, suspendido por conducta violenta. Los de Florida tendrán como principal arma a Lionel Messi, quien lleva 40 goles en 45 partidos esta temporada y ya anotó tres tantos en esta serie, mientras que Nashville buscará dar la sorpresa tras imponerse en el segundo encuentro y mantener vivas sus esperanzas de seguir con vida en la postemporada.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC?

El partido entre Inter Miami y Nashville SC por el tercer y definitorio encuentro de la serie de playoffs de la Conferencia Este se jugará este sábado 8 de noviembre de 2025, a partir de las 22:00 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV a través de MLS Season Pass para toda Latinoamérica. El árbitro principal del partido será Rosendo Mendoza.

El conjunto de Florida llega a este encuentro decisivo tras haber goleado 3-1 a Nashville en el primer partido de la serie, resultado que los dejó al borde de la clasificación a semifinales. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Mascherano no pudo sostener la ventaja y cayó en Tennessee en el segundo encuentro, permitiendo que los Coyotes empataran la serie y forzaran este tercer y definitorio partido.

La situación actual genera una sensación de deja vu en el Inter Miami, especialmente tras lo ocurrido en los playoffs de la temporada pasada. En aquella oportunidad, las Garzas también disputaron una serie al mejor de tres partidos y fueron eliminadas por Atlanta United después de perder los dos últimos encuentros. Este antecedente pesa sobre el equipo, que ahora tiene la oportunidad de revertir ese patrón negativo jugando en casa.

La ventaja de local debería ser un factor determinante para el Inter Miami en este compromiso. Previo al partido del último fin de semana, el conjunto de Fort Lauderdale había mantenido un invicto de nueve enfrentamientos consecutivos ante Nashville jugando en casa. Además, en tres de los últimos cuatro partidos disputados en Florida entre ambos equipos, el local se impuso anotando un mínimo de tres goles, una estadística que alimenta el optimismo de la afición.

Por su parte, el Nashville SC llega a este compromiso con la confianza renovada tras su victoria en el segundo partido de la serie. El equipo dirigido por BJ Callaghan demostró una capacidad de reacción notable después de la goleada sufrida en el primer encuentro, donde fueron superados en todos los aspectos del juego. Los Coyotes ya lograron este año conquistar la US Open Cup, y ahora buscan extender su exitosa temporada con una clasificación a las semifinales de la Conferencia Este.

Los ajustes tácticos implementados por Callaghan fueron clave en el triunfo del segundo partido. El técnico logró neutralizar el juego por el centro del Inter Miami y activar a su principal figura, Hany Mukhtar, quien junto a Sam Surridge fue determinante en la victoria. Ese tipo de rendimiento agresivo y eficaz es exactamente lo que Nashville necesitará repetir si quiere dar la sorpresa y eliminar al favorito Inter Miami por segunda semana consecutiva.

Sin embargo, el rendimiento como visitante representa el principal obstáculo para las aspiraciones de Nashville. Los Coyotes solo han ganado uno de sus últimos nueve partidos jugando de visita, con siete derrotas en ese período. Esta estadística contrasta con la fortaleza que Inter Miami ha demostrado en el Chase Stadium, lo que convierte al equipo de Mascherano en el claro favorito para avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentaría al ganador de la serie entre FC Cincinnati y Columbus Crew.

Formaciones probables de Inter Miami y Nashville SC

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, deberá afrontar este partido sin Luis Suárez, quien recibió una suspensión de un partido por conducta violenta tras patear y golpear al defensor rival Any Najar en el último encuentro. Esta baja obliga al entrenador argentino a realizar modificaciones en su esquema ofensivo, donde la presencia de Lionel Messi será aún más crucial. El astro argentino ha sido fundamental esta temporada con 40 goles en 45 partidos en todas las competiciones, incluyendo tres tantos en esta serie de playoffs.

Allen Obando se recuperó de su lesión en los isquiotibiales, aunque solo alcanzó a ir al banco de suplentes en el último partido. Ryan Sailor, en cambio, sufre una lesión en la rodilla y no estará disponible para este compromiso. Una de las decisiones tácticas que debe tomar Mascherano es si incluir a Mateo Silvetti en el once inicial, ya que cuando ingresó en el minuto 54 del último partido, Messi retrocedió su posición para tomar más contacto con la pelota y el equipo mejoró notablemente su rendimiento en la última media hora. Baltasar Rodríguez podría ser la alternativa en el ataque junto al capitán.

Por el lado del Nashville SC, BJ Callaghan no podrá contar con Julian Gaines y Jonny Perez, ambos con lesiones en los muslos. Daniel Lovitz también presenta molestias en el tobillo, por lo que Josh Bauer se perfila como su reemplazo en el lateral izquierdo. Estas bajas obligan al técnico a realizar ajustes en su plantel para mantener la solidez defensiva que mostró en el segundo partido de la serie.

Una de las variantes tácticas que podría implementar Callaghan es la inclusión de Matthew Corcoran, un volante central natural, en la banda izquierda del mediocampo. Esta decisión estaría orientada específicamente a neutralizar los ataques del Inter Miami por ese sector, donde Messi suele asociarse con sus compañeros. En el aspecto ofensivo, Nashville volverá a depositar su confianza en Hany Mukhtar y Sam Surridge, quienes fueron determinantes en la victoria del segundo encuentro y representan la principal amenaza para la defensa local.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Rios; Marcelo Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tomas Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Mateo Silvetti; Baltasar Rodríguez; Lionel Messi.

Probable formación de Nashville SC: Joe Willis; Any Najar, Walker Zimmerman, Miguel Palacios, Josh Bauer; Matthew Corcoran, Sean Tagseth, Amar Yazbek; Patrick Muyl, Hany Mukhtar, Sam Surridge.

Inter Miami vs Nashville SC: Ficha técnica