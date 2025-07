Independiente vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y formaciones

Independiente visitará a Gimnasia en La Plata este domingo, en un duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 que presenta urgencias para ambos equipos. El Rojo de Julio Vaccari llega sin victorias en lo que va del certamen buscando encontrar regularidad en su juego, mientras que el Lobo dirigido por Alejandro Orfila mantiene una preocupante sequía goleadora y necesita sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso en la tabla anual.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Gimnasia de La Plata, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Gimnasia de La Plata?

El partido entre Independiente y Gimnasia de La Plata por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 27 de julio de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso atravesando un momento irregular en el certamen, sin haber conseguido ninguna victoria en las dos fechas disputadas del Clausura 2025. Los dirigidos por Julio Vaccari buscan encontrar regularidad en su juego para meterse en la pelea por los primeros puestos de la zona y conseguir la clasificación a los octavos de final del torneo.

El técnico del Rojo cuenta con varias incorporaciones que pueden ser clave para revertir la situación. Walter Mazzantti, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto y Milton Valenzuela son los cuatro refuerzos que arribaron al club en este mercado de pases. Especialmente Pussetto y Valenzuela vivirán su primera convocatoria oficial, mientras que el lateral izquierdo que llegó desde el Lugano de Suiza se perfila como una alternativa importante para el esquema de Vaccari.

Por su parte, Gimnasia presenta una situación aún más compleja, ya que no solo no ha conseguido victorias sino que tampoco ha convertido goles en lo que va del Torneo Clausura 2025. El Lobo comenzó el certamen con una derrota 1-0 ante Instituto y luego igualó sin goles ante San Lorenzo en su último encuentro, manteniendo una preocupante sequía ofensiva.

El equipo dirigido por Alejandro Orfila tiene como principal objetivo alejarse de los puestos de descenso en la tabla anual, una batalla que se ha vuelto prioritaria para la institución platense. Para este compromiso, el entrenador uruguayo podrá contar con sus cuatro incorporaciones: Maximiliano Zalazar (a préstamo de Boca), Mateo Seoane (ex Vélez), Juan José Pérez (ex Godoy Cruz) y Marcelo Torres (ex United FC), refuerzos que buscan aportar jerarquía al plantel.

El contexto del encuentro muestra realidades opuestas para ambos conjuntos. Según los pronósticos de las casas de apuestas, Independiente llega como favorito con una cuota máxima de 2.24, mientras que el triunfo de Gimnasia cotiza a 3.80. En el último enfrentamiento entre ambos equipos durante el Torneo Apertura 2025, el Rojo se impuso por 2-0 en Avellaneda con goles de Gabriel Ávalos y Álvaro Angulo, un antecedente que le da confianza al conjunto visitante.

Formaciones probables de Gimnasia de La Plata e Independiente

El técnico de Independiente, Julio Vaccari, mantiene la base del equipo que viene utilizando en el Clausura con algunas variantes tácticas para este encuentro. El entrenador tiene disponibles a sus nuevas incorporaciones, especialmente Walter Mazzantti que se perfila como titular, mientras que Ignacio Pussetto podría comenzar desde el banco de suplentes tras su reciente llegada al club.

Las dudas en el Rojo pasan por algunas posiciones específicas donde Vaccari evalúa alternativas. Franco Paredes arrastra una molestia física y no estará disponible para el encuentro, mientras que se destaca la inclusión de Joel Medina en la convocatoria. Milton Valenzuela, el lateral izquierdo que arribó desde el Lugano de Suiza, también está a disposición del entrenador para su primera experiencia oficial con la camiseta rojinegra.

Del lado de Gimnasia de La Plata, Alejandro Orfila presenta algunas novedades importantes en el plantel que podrán ser utilizadas en este compromiso crucial. El entrenador uruguayo podrá contar con sus cuatro incorporaciones, siendo Maximiliano Zalazar una de las principales apuestas para aportar creatividad en el mediocampo ofensivo del Lobo, zona donde el equipo ha mostrado falencias en los primeros partidos del torneo.

Entre las ausencias confirmadas en el conjunto platense está Jan Hurtado, quien sufrió una lesión y no podrá estar disponible por varias fechas. También está descartado Ivo Mammini, el otro delantero del plantel, quien presentó líquido sinovial en la rodilla. Estas bajas obligan a Orfila a apostar por Norberto Briasco como única referencia ofensiva, con el apoyo de un mediocampo más poblado para generar las ocasiones de gol.

Probable formación de Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde; Alan Sosa, Maximiliano Zalazar, Jeremías Merlo; Norberto Briasco.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Leandro Godoy; Iván Marcone, Felipe Loyola, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel, Gabriel Ávalos.

Gimnasia de La Plata vs Independiente: Ficha técnica