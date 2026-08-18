Los Leones cayeron frente a Países Bajos en el Mundial de Hockey y deberán ganarle a Nueva Zelanda

Luego de la victoria en el debut ante Japón, Los Leones cayeron ante Países Bajos por 3 a 1, en el en el Wagener Hockey Stadium, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Matías Rey disputará la última jornada de la fase de grupos el jueves 20 de agosto contra Nueva Zelanda, en la que deberá ganar para clasificar a la siguiente ronda.

El equipo anfitrión golpeó primero a los 7 minutos gracias a Thierry Brinkman, capitán del seleccionado neerlandés. El delantero recibió la bocha dentro del área y sacó un potente remate al ángulo que resultó imposible de detener para el arquero argentino, Tomás Santiago.

Sin embargo, el seleccionado argentino reaccionó rápidamente y consiguió la igualdad también en el primer cuarto. Nicolás Della Torre se hizo cargo de un córner corto y ejecutó un fuerte disparo que pasó por el centro del arco, dejando sin reacción al portero del conjunto europeo.

Pero los europeos, que vistieron una camiseta celeste, volvieron a ponerse arriba en el marcador en el tercer cuarto. Primero, a través de un córner corto de Tijmen Reyenga y luego, Duco Telgenkamp, que puso el 3 a 1 con una media vuelta sensacional dentro del área.

El historial de enfrentamientos en Mundiales es ampliamente favorable a Países Bajos. De los ocho cruces que protagonizaron en esta clase de competencias, los europeos se quedaron con seis, mientras que los dos restantes terminaron en empate. El último antecedente mundialista se produjo en la fase de grupos de La Haya 2014.

En los últimos enfrentamientos muestran un panorama diferente. En los cinco partidos más recientes, todos correspondientes a la Pro League, Argentina consiguió una victoria y los otros cuatro encuentros finalizaron igualados.

Cuándo vuelven a jugar Los Leones por el Mundial de hockey

Los Leones, ubicados en el séptimo puesto del ranking, cerrarán su participación en la fase de grupos este jueves desde las 7.30, cuando se midan con Nueva Zelanda. El conjunto oceánico llega a ese encuentro después de ser goleado por Países Bajos y de vencer 2-0 a Japón.

Fixture del Grupo A del Mundial de hockey

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda.

Argentina 3-0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2-0 Japón.

Argentina vs. Países Bajos

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina: jueves 20 de agosto a las 7.30, en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón: jueves 20 de agosto a las 13, en el Wagener Hockey Stadium.

El plantel de Los Leones en el Mundial de hockey

Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.