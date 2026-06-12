Leclerc sigue el ejemplo de Hamilton y cambia de frenos tras el accidente en Mónaco

Imagen de archivo de los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton en acción durante las prácticas para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el Circuito de Mónaco.

Charles Leclerc seguirá el ejemplo de su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, ‌y cambiará de proveedor ‌de discos de freno para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de este fin de semana, tras la reciente racha de éxitos del británico y su propio accidente en Mónaco el pasado domingo.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, ha quedado segundo en las dos últimas carreras y ​ahora ocupa el ⁠segundo puesto en el campeonato de Fórmula Uno, a ‌66 puntos del líder indiscutible de Mercedes, Kimi ⁠Antonelli. Leclerc marcha cuarto en ⁠la clasificación general, a 15 puntos de Hamilton.

El británico cambió del proveedor habitual de Ferrari, Brembo, a los discos de ⁠Carbon Industrie en el Gran Premio de Japón ​y afirmó a los medios en ‌Barcelona que era uno de ‌los varios cambios que había solicitado tras incorporarse procedente ⁠de Mercedes la temporada pasada.

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"Hay elementos del auto que había pedido y el equipo me ha escuchado", afirmó. "Hay muchos elementos que simplemente no me funcionaban con la ​configuración que ‌teníamos aquí y ha llevado mucho tiempo conseguir que se cambiaran esas cosas".

"Cambié los frenos en Japón (...) Los dos probamos la opción con la que voy a correr, y Charles al final ⁠no la quiso. Él eligió la suya propia, y ahora ha cambiado de opinión", añadió.

Leclerc declaró tras su accidente en su carrera de casa el domingo pasado que sentía que su bólido era "casi peligroso". Brembo afirmó en un comunicado tras Mónaco que estaba "realmente sorprendido" por los comentarios del piloto monegasco ‌y señaló que la empresa italiana llevaba más de 50 años suministrando sistemas de frenos a Ferrari.

"Creo que ahora está claro que probablemente vamos a cambiar un poco la configuración", dijo Leclerc a la prensa en España, sin comentar ‌el comunicado de Brembo ni dar más detalles. "En cuanto a cuánto cambiará, todavía tengo que probarlo y ver (...) No espero ‌una revolución".

"Fue una ⁠decisión que tomamos como equipo para que los autos se dividieran (en cuanto a proveedores de ​frenos). Los dos últimos fines de semana han sido más difíciles de lo que esperaba inicialmente. Ahora vamos en la dirección de Lewis", indicó.

(Editado en español por Carlos Serrano)