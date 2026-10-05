Por qué Leandro Paredes no juega vs. Benín en la Selección Argentina por la despedida de Messi

La Selección Argentina se prepara para una noche histórica: este martes 6 de octubre, la Albiceleste enfrentará a Benín en el estadio Monumental en el partido que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado. Sin embargo, Lionel Scaloni no podrá contar con todos los futbolistas que protagonizaron el último Mundial y entre las ausencias aparece la de Leandro Paredes.

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El mediocampista quedó afuera de la convocatoria por una suspensión de diez partidos impuesta por FIFA por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España. Si bien la AFA presentó una apelación para intentar reducir el castigo, la sanción todavía se encuentra vigente y le impide participar de la despedida de Messi.

Por qué Leandro Paredes no juega contra Benín

Paredes no podrá estar en el Monumental porque todavía debe cumplir la sanción disciplinaria que recibió después de los incidentes protagonizados tras la final del Mundial 2026. El futbolista fue sancionado con diez fechas por el Tribunal de Disciplina de FIFA, luego de los altercados registrados frente a jugadores de España.

La particularidad es que la suspensión no se limita a partidos oficiales. FIFA determinó que los encuentros amistosos considerados “de primer nivel” también pueden servir para cumplir las fechas de castigo. Por eso, los partidos de Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron catalogados dentro de esa categoría.

De esta manera, Paredes no sólo quedó afuera del partido ante Bolivia: tampoco puede disputar el encuentro ante Burkina Faso ni el último amistoso de la fecha FIFA frente a Benín, justamente el que tendrá como protagonista principal a Messi.

AFA apeló la sanción de Paredes ante FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino presentó formalmente una apelación para reducir la sanción de diez partidos a tres, que es el mínimo previsto para este tipo de casos. El pedido fue presentado por el departamento de legales de la AFA ante FIFA.

Uno de los argumentos centrales de la presentación fue que el castigo aplicado a Paredes resultaba muy superior al promedio de sanciones impuestas en situaciones similares a capitanes o referentes de otros seleccionados. La resolución de la apelación, sin embargo, no llegaría antes de esta fecha FIFA.

Leandro Paredes.

Si el reclamo de la AFA prospera, Paredes podría haber cumplido las tres fechas correspondientes a Bolivia, Burkina Faso y Benín y quedar de nuevo disponible para una futura convocatoria. La resolución se esperaba entre 20 y 25 días después de la presentación de la apelación.

Qué dijo Scaloni sobre el futuro de Leandro Paredes en la Selección

La ausencia de Paredes en la despedida de Messi no significa, al menos por ahora, el final de su ciclo en la Selección Argentina. El propio futbolista había dejado dudas sobre su continuidad después del Mundial, pero recientemente se acercó al predio de Ezeiza y mantuvo una charla con Lionel Scaloni.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de volver a convocarlo cuando termine su suspensión. “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico”, sostuvo Scaloni, quien remarcó que las puertas están abiertas para el mediocampista si mantiene su nivel.

Paredes, por su parte, había expresado que todavía se siente parte del grupo y que, de no estar suspendido, estaría junto al plantel. Así, mientras Argentina prepara el último partido de Messi con la camiseta celeste y blanca, el volante deberá mirar la despedida desde afuera y esperar la resolución de su sanción.