Lautaro Martínez liquidó a un excompañero de Inter: "Nunca me respondió"

Lautaro Martínez aniquiló a un excompañero campeón porque eligió a otro equipo en el actual mercado de pases. El caliente testimonio del delantero de la Selección Argentina.

Lautaro Martínez se cansó del comportamiento de un colega con el que fue campeón varias veces y lo aniquiló durante una entrevista con un medio italiano. El delantero de Inter y de la Selección Argentina disparó munición gruesa de manera inesperada en plena pretemporada del plantel profesional dirigido por Simone Inzaghi.

El ex Racing fulminó nada menos que a Romelu Lukaku, el atacante belga con el que conformó una de las duplas más temidas de Europa en los últimos tiempos. El bahiense de 25 años cruzó al ex Manchester United porque volvió a abandonar al equipo de Milán para marcharse a Chelsea de Inglaterra, club en el que había declarado que no estaba conforme. "Extraño Italia", había manifestado el goleador en su etapa anterior en Londres. Sin embargo, tras una temporada mediocre en su regreso al "Nerazzurri", prefirió retornar a Gran Bretaña tras el préstamo y ni siquiera negociar para continuar en Milán de cara a la campaña 2023-2024.

Lautaro Martínez destrozó a Lukaku, excompañero en Inter: "Me decepcionó"

En la conversación con La Gazzetta dello Sport, "El Toro" fue consultado por la nueva salida del belga de la institución italiana y lo cruzó: “Me decepcionó Romelu, es la verdad... Traté de llamarlo en esos días de caos pero nunca me respondió, lo mismo que hizo con mis otros compañeros”. Tras el subcampeonato en la Champions League, el argentino quiso convencer al europeo de quedarse en Italia, aunque no pudo y por ese motivo reconoció que "estaba decepcionado pero bueno, bueno, es su elección”.

Lautaro y Lukaku, una exdupla temible de Inter.

No obstante, la vuelta de Lukaku a Chelsea a los 30 años no es segura: Juventus también lo quiere y Al-Hilal de Arabia Saudita averiguó las condiciones para su fichaje. Mientras tanto, con el contrato vigente con el conjunto londinense hasta junio de 2026, se entrena con el equipo de Mauricio Pochettino a la espera de las probables novedades sobre su futuro. Las negociaciones con "La Juve" no cayeron bien entre los hinchas de Inter y Romelu no vestirá más esa camiseta, con la que no pudo lucirse en la campaña pasada porque habitualmente fue suplente del propio Martínez y del bosnio Edin Dzeko.

Lautaro rechazó una fortuna de Arabia Saudita: "Quiero seguir a un alto nivel"

En la misma entrevista le consultaron al delantero por la cantidad de futbolistas que se están yendo a una Liga menor como la saudí, a cambio de las fortunas que les ofrecen. Si bien publicaron en Europa que un club de ese país lo había tentado con un vínculo de cinco años por 240 millones de dólares, "El Toro" respondió de manera contundente: “Es mucho dinero, pero depende de la persona... Yo elegí rechazarlos porque quiero seguir jugando a un alto nivel. Ya estoy pensando en prepararme bien para la Copa América y el Mundial con la Selección”.

Los números de Lautaro Martínez en Inter