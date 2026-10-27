Lamine Yamal: títulos, palmarés y cantidad de trofeos

Su nombre es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. El futbolista se formó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, institución donde desarrolló su etapa formativa juvenil antes de dar el salto al profesionalismo. Su debut oficial con el primer equipo del club azulgrana se produjo durante la temporada 2022-2023, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un encuentro oficial con la entidad catalana.

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El delantero se ha consolidado como integrante indiscutible de la plantilla principal de ese equipo, en el cual juega actualmente. Su trayectoria deportiva registra hitos significativos tanto en el ámbito de clubes como en el plano internacional con la selección absoluta de su país, consolidándose progresivamente dentro del circuito futbolístico europeo y mundial en las últimas temporadas competitivas disputadas.

Trofeos oficiales ganados por Lamine Yamal

Títulos con el Fútbol Club Barcelona : La Liga: temporadas 2022-23, 2024-25 y 2025-26 Copa del Rey: temporada 2024-25 Supercopa de España: años 2025 y 2026.



Títulos con la selección de España : Eurocopa de la UEFA: año 2024 Copa Mundial de la FIFA: año 2026.



Distinciones individuales : Trofeo Kopa (Balón de Oro): años 2024 y 2025 Premio Golden Boy: año 2024 MVP de La Liga: temporada 2024-25 Mejor Jugador Joven de la Eurocopa: año 2024 Premio Laureus Breakthrough: año 2025 Trofeo Zarra: temporada 2025-26 Premio FIFPRO World Young Male Player: año 2024.



Lamine Yamal con la Copa del Mundo 2026. (Crédito de foto: Ashley Landis / AP)

Actualidad y rendimiento de Yamal

El presente futbolístico de Lamine Yamal se caracteriza por su participación constante en el esquema titular del equipo catalán y de la selección nacional de España. Su regularidad en los partidos oficiales demuestra una evolución sostenida en el aspecto táctico y físico sobre el terreno de juego durante cada jornada disputada en el calendario. Su capacidad técnica para desequilibrar en el flanco derecho del ataque, aportar asistencias precisas y anotaciones determinantes son sus principales atributos en el deporte. La continuidad en su rendimiento competitivo mantiene altas las expectativas del cuerpo técnico, quienes supervisan de cerca su progresión y evolución profesional.

Actualmente, con su club FC Barcelona compite en la parte alta de la clasificación de La Liga en la temporada 2026-27, ubicándose en el primer puesto de la tabla de posiciones tras las primeras diez jornadas disputadas con nueve victorias y veintisiete puntos acumulados. El equipo azulgrana también participa en el campeonato doméstico y en la fase de grupos de la UEFA Champions League, por lo que continúa en lucha por todos los títulos del año.