El lamento de Falcioni por el fallecimiento de su esposa: "Tengo que pelearla"

Meses después del fallecimiento de su esposa, Julio Falcioni, contó en una entrevista en Radio Mitre como lo golpeó ese momento a él y al resto de su familia.

Si bien la actualidad de Independiente puede generarle felicidad, Julio César Falcioni atravesó este año un difícil momento luego del fallecimiento de su esposa. El pasado 12 de mayo Ada Adela Palka, la mujer del "Emperador", murió a causa del Covid sumado a otra enfermedad preexistente. El actual DT del "Rojo" habló sobre este tema y el presente de su equipo en Súper Mitre Deportivo, programa emitido en Radio Mitre.

"Mi trabajo me mantiene ocupado tratando de solucionar las diferentes alternativas que van pasando a diario y me permite no pensar mucho", respondió ante la consulta del periodista sobre si estaba disfrutando este momento de Independiente y lo que estaba viviendo. Y el DT agregó: "Es difícil volverte a acomodar después del golpe que recibí. Tuve una compañera durante 45 años y el no tenerla te desacomoda".

Falcioni dejó en claro que a pesar del difícil momento sigue siendo fuerte: "Tengo que pelearla por mis nietos, por mis hijas y tratar de seguir adelante", aseguró el "Emperador". El periodista preguntó sobre cómo es el momento de regresar a su casa y sentirse solo, a lo que el técnico del "Rojo" respondió: "Cuando uno vuelve a casa acostumbrado a encontrar ese cariño, ese afecto, es respaldo, son las cosas que faltan".

Por otro lado, y ya metiéndose en terreno futbolístico Falcioni se refirió al presente que vive Independiente luego de seguir como único líder de la Liga Profesional: "Hoy estoy acá concentrado nuevamente. Ahora tengo que bajar a cenar porque jugamos muy rápido ya el martes y tenemos que tratar de recuperarnos de este esfuerzo", aseguró Julio César.

El "Rojo" de Avellaneda igualó 0 a 0 este viernes por la noche ante Defensa y Justicia en el Libertadores de América lo que no impidió que siga siendo el único lider del certamen. Igualmente deberá esperar por el resultado entre Vélez y Lanús ya que si el "Granate" se impone ante el "Fortín" se quedará con la punta del campeonato.

El próximo compromiso de Independiente

El martes 24 de agosto se estará enfrentando a Atlético Tucumán en condición de visitante para mantener la buena racha que cosecha hasta el momento. El equipo de Avellaneda es el único que hasta el momento se mantiene invicto.