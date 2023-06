Filtran la emocionante arenga de Pep Guardiola a Julián Álvarez en Manchester City: "Nunca olvidaré"

La emocionante arenga de Pep Guardiola a Julián Álvarez en el vestuario de Manchester City, en la previa a la final de la Champions League frente a Inter de Italia.

Salió a la luz la emocionante arenga de Pep Guardiola al plantel del Manchester City de Julián Álvarez, en la previa a la final de la Champions League frente a Inter de Italia. Casi tres semanas después de aquel encuentro del 10 de junio de 2023, que culminó con la victoria por 1-0 del equipo inglés, Ilkay Gündogan filtró cómo los motivó el entrenador catalán en uno de los vestuarios del estadio Atatürk de Estambul en Turquía.

El mediocampista alemán acaba de marcharse libre rumbo a Barcelona en el mercado de pases y, en plena llegada a España, publicó una carta en The Players Tribune. En ella, recordó las palabras del DT catalán antes de conseguir la primera Liga de Campeones de Europa en la historia de la institución.

La emotiva charla de Guardiola en Manchester City, previo a la final de la Champions League

Consultado por el rol del director técnico en un momento clave de la temporada, Gündogan contó que el español los conmovió cuando les comunicó que Kyle Walker, uno de los referentes del equipo, no iba a ser titular. “Una cosa que nunca olvidaré es a Pep apartándome en el vestuario después del calentamiento y diciéndome que reservara algo de tiempo (de su charla) para que Kyle Walker hablara con los chicos”, detalló el volante.

“Creo que eso dice mucho de nuestro grupo y del sentimiento especial que teníamos, porque Kyle no iba a empezar el partido", se explayó el ex Borussia Dortmund. "Sólo recuerdo a Kyle diciendo lo mucho que nos quería a todos, y dijo: ‘Éste siempre ha sido mi sueño. Salgan y hagan realidad mi sueño´", insistió el nuevo futbolista de Barcelona y excompañero de Julián.

A puro elogio para Pep, Gündogan afirmó que lo único que puede hacer "es darle las gracias no sólo por esta temporada o por todos los trofeos", sino también por llevarlo a Inglaterra. Por último, vaticinó que tal vez lo ayude en Catalunya el hecho de que el DT, Xavi Hernández, haya sido "un alumno" de Guardiola: “Estoy seguro que ayuda que me vaya al club de su niñez. Ojalá tengamos una reunión pronto en una final de la Champions”.

Con relación al motivo por el que decidió marcharse de un equipo multicampeón para recalar en uno con problemas económicos como el "Culé", el mediocampista explicó: “Sé que habrá mucha presión, pero amo la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No busco un aterrizaje sencillo, busco un nuevo reto, de eso va este nuevo capítulo". "Si me iba, sólo había un club en el mundo al que podía ir. Era el Barça o nada”, remató.

Julián, campeón en su primera Champions League.

El antecedente de Guardiola con Gabriel Milito en Barcelona

Esta actitud con sus futbolistas no es nueva para el entrenador. De hecho, el exdefensor de Independiente recordó en 2010, en El Gráfico, algo similar que había hecho el español antes de la final del Mundial de Clubes 2009 ante Estudiantes de La Plata. El técnico no quería que el "Blaugrana" subestimara al conjunto argentino y Milito precisó: “Estaba sentado adelante, con una silla vacía al lado, y de golpe dice: ‘Gaby, por favor, pasá. Quiero que les cuentes a tus compañeros qué significa para un equipo argentino un partido como este’. Les conté el valor que le damos los sudamericanos a la final del mundo y les hablé de la historia de Estudiantes”.