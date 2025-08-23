Atlético Madrid de Julián Álvarez vs Elche por La Liga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Madrid de Simeone y Julián Álvarez buscará recuperarse de su sorpresiva derrota inaugural cuando reciba al Elche este sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de La Liga 2025-26. Los colchoneros vienen de caer 2-1 ante Espanyol en su debut liguero, mientras que el conjunto ilicitano, recién ascendido desde la Segunda División, logró arrancar con un valioso empate 1-1 frente al Real Betis en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Elche, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Elche?

El partido entre Atlético de Madrid y Elche por la segunda fecha de La Liga se jugará este sábado 23 de agosto de 2025, a partir de las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El conjunto colchonero llega a este compromiso tras sufrir una inesperada derrota por 2-1 ante Espanyol en la primera jornada del campeonato. Los dirigidos por Diego Simeone se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Julián Álvarez a los 37 minutos, pero los goles de Miguel Rubio y Pere Milla dieron vuelta el resultado. El propio entrenador argentino admitió después del partido que cometió errores tácticos en sus cambios, lo que evidencia la autocrítica del técnico rojiblanco.

El Atlético de Madrid tuvo un mercado de pases muy activo durante este verano, con Alex Baena como el fichaje más costoso de la entidad madrileña. Sin embargo, el mediocampista ofensivo sufrió una lesión muscular en el debut ante Espanyol que lo mantendrá fuera de las canchas hasta septiembre. Otros movimientos destacados incluyeron las salidas de Samuel Lino y Arthur Vermeeren, mientras que llegaron jugadores como Alexander Sorloth para reforzar el ataque.

Los rojiblancos esperan lanzar un desafío serio por el título esta temporada, después de haber terminado a 12 puntos del campeón Barcelona en la campaña anterior. Sin embargo, ya se encuentran con tres puntos de desventaja tras solo una fecha disputada, lo que convierte este duelo ante Elche en una oportunidad fundamental para reencontrarse con la victoria en casa y no alejarse más de los puestos de privilegio.

Por su parte, el Elche regresa a la máxima categoría del fútbol español tras asegurar el ascenso con el segundo puesto en la Segunda División la temporada pasada. El conjunto dirigido por Eder Sarabia estuvo dos años alejado de Primera División y debutó con un valioso empate 1-1 ante Real Betis, remontando el tanto inicial de Aitor Ruibal con el gol de Germán Valera a los 81 minutos.

Los franjiverdes también estuvieron muy activos en el mercado de fichajes, incorporando jugadores de jerarquía como Federico Redondo proveniente del Inter Miami, además de Andre Silva y Álvaro Rodríguez, este último cedido desde el Real Madrid. Estos refuerzos buscan darle al equipo las herramientas necesarias para mantenerse en la categoría y evitar un nuevo descenso.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al Atlético de Madrid, ya que el Elche solo ha conseguido ganar 12 de sus últimos 57 enfrentamientos en todas las competiciones. Sin embargo, una de esas victorias llegó precisamente en el último duelo de Liga entre ambos equipos, cuando los ilicitanos se impusieron 1-0 en casa en mayo de 2023. En la temporada pasada, ambos equipos se enfrentaron en Copa del Rey, donde el Atlético goleó 4-0 al conjunto valenciano.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Elche

Diego Simeone deberá afrontar este encuentro sin Alex Baena, quien sufrió una lesión muscular en el debut que lo mantendrá apartado hasta septiembre. Además, José María Giménez sigue siendo duda para este compromiso, aunque el resto del plantel se encuentra en condiciones de jugar. El entrenador argentino podría apostar por Alexander Sorloth como acompañante de Julián Álvarez en el ataque.

En el mediocampo, Pablo Barrios presiona para ganarse un lugar en el once inicial, lo que podría significar que Conor Gallagher quede relegado al banco de suplentes. Simeone buscará corregir los errores tácticos del partido anterior y encontrar el equilibrio necesario para que su equipo recupere la solidez defensiva que lo caracteriza y genere mayores ocasiones de gol.

Por el lado del Elche, Eder Sarabia tiene algunas ausencias confirmadas para este duelo. Yago Santiago y Adam El Mokhtari están descartados por problemas físicos, mientras que Josan continúa como duda debido a una molestia que arrastra desde la pretemporada. No se esperan grandes sorpresas en la alineación del conjunto visitante.

Álvaro Rodríguez, la joven promesa cedida por el Real Madrid, volverá a liderar el ataque del Elche, mientras que Germán Valera, autor del gol del empate ante Betis, también será titular. Rodrigo Mendoza completará el tridente ofensivo del equipo valenciano, que buscará sorprender en su visita al Metropolitano con un juego directo y aprovechando las transiciones rápidas.

Probable formación de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Julián Álvarez, Alexander Sorloth.

Probable formación de Elche: Matías Dituro; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Léo Petrot; Germán Valera, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Rodrigo Mendoza; Álvaro Rodríguez.

Atlético de Madrid vs Elche: Ficha técnica