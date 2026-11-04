Jugó en un solo club por una década, trabajó en ESPN y murió a los 83 años

Un reconocido exjugador de fútbol que se desempeñaba en la señal de ESPN murió a los 83 años de edad. Se trata de Carlos Albert Llorente, quien supo brillar en su etapa como futbolista con la camiseta del Necaxa de México. Familiares suyos confirmaron la triste noticia y varios colegas dejaron sus respectivos mensajes sentidos y de apoyo hacia sus allegados.

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Por supuesto, el deceso de un referente que tuvo cruces con Ricardo La Volpe y con Sebastián "Pollo" Vignolo causó conmoción tanto en su país como en el periodismo mexicano.

Murió Carlos Albert Llorente, exjugador y referente en México

Desde 1961 hasta 1971 vistió los colores de un único equipo para luego colgar los botines y dedicarse de lleno no sólo al ambiente deportivo desde la TV, sino también a pelear por los derechos de quienes fueron sus colegas. Antes también representó a su país en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio, Japón y en los Panamericanos de Winnipeg 1967. Con el correr de los años tuvo la oportunidad de cubrir el Mundial Argentina 1978 siendo allí su gran debut analizando lo que pasaba en cada cotejo que presenciaba.

Fueron más de 40 años los que trabajó en los medios y a través de distintos segmentos en los que nunca dejó de acompañar a la Selección de México hizo su labor como periodista. Tal es así que llegó a ser parte tanto de ESPN como de Fox Sports ya sea en ciclos deportivos como también escribiendo. Uno de sus momentos inolvidables tiene que ver justamente con un argentino, La Volpe, cuando discutió con él en vivo durante el año 2004 por lo que el DT dejó el estudio de televisión. También en 2019 cruzó a Sebastián "Pollo" Vignolo por sus dichos sobre Tigres de México.

Llorente, del retiro a ayudar a futbolistas

Cuando cumplió los 10 años de carrera, el entonces jugador impulsó la creación de un sindicato de futbolistas profesionales con el objetivo de mejorar sus condiciones a nivel laboral. Por supuesto, se ganó varios "enemigos" pero siguió adelante con sus ideales y eso también le costó su salida del Necaxa después de demandar a los dirigentes. Luego de su cruce con los directivos -que finalmente ganó- se dedicó a hablar de fútbol en distintos programas y medios en los que trabajó.

El comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol

Un de ellos fue Imevisión, donde presenció el Mundial Argentina 1978 y lo contó al lado de Raúl Orvañanos. También brilló en Los Protagonistas y estuvo en la señal hasta 1995 cuando la privatizaron el medio y pasó a llamarse TV Azteca. En 2004 tuvo ese picante cruce con La Volpe que marcó a ambos y años después tuvo otro encontronazo con un argentino. Fue con un palazo para Vignolo por decir que "Tigres no existe al lado de Boca", haciendo referencia a que André-Pierre Gignac tendría que haber jugado en el "Xeneize".