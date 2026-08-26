Jugó en la Selección Argentina, fue campeón con Racing y hoy vive un calvario deportivo

Un jugador que pasó por la Selección Argentina de Lionel Scaloni y salió campeón en Racing como titular, actualmente vive un verdadero calvario deportivo. Después de pasar por varios torneos con un rendimiento irregular y sin poder consolidarse en casi ningún país, el lateral derecho cordobés Renzo Saravia está en libertad de acción a los 33 años.

El experimentado defensor, surgido en Belgrano de Córdoba, apareció con mucho éxito en la Primera División del "Pirata" allá por el 2012 y fue vendido a la "Academia" en el 2017. De a poco, se ganó un lugar en el cuadro de Avellaneda hasta que terminó como el "4" titular en el conjunto de Eduardo "Chacho" Coudet que ganó la liga en el 2019. El actual estratega de River Plate lo tuvo en la consideración por delante de un emblema de Racing en aquel entonces, como Iván Pillud. Con mejores cualidades para atacar que para marcar, el lateral quedó en el corazón de los hinchas.

Sin embargo, allí empezaron los problemas para Saravia: desde fines del 2019, pasó por Porto de Portugal; Inter, Botafogo y Atlético Mineiro de Brasil; y Valencia de España. Cinco clubes en menos de siete años. En la última temporada en el conjunto "Che" apenas disputó cinco partidos oficiales y quedó libre, a la espera de propuestas satisfactorias para relanzar su carrera profesional cuando se avecina el retiro. La llegada de Pablo Maffeo, quien también pasó por la "Albiceleste", como refuerzo en su puesto le quitó posibilidades definitivamente de cara a la campaña 2026-2027.

El lateral derecho arrancó como titular en la Copa América 2019, certamen que es considerado como la piedra fundacional de la impresionante etapa de Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. Incluso, tuvo que marcar a Neymar en el Superclásico de las Américas frente a Brasil y estuvo seriamente en consideración en la primera etapa del proceso.

Renzo Saravia jugó la Copa América 2019 con la Selección Argentina.

No obstante, su baja notoria en el rendimiento lo hizo quedar marginado de las listas poco a poco con el transcurrir del tiempo, ya que el técnico consideró que había otros futbolistas en un mejor momento en su posición, como por ejemplo Gonzalo Montiel, Juan Foyth y Nahuel Molina. Luego de haber jugado nueve veces con la camiseta de su país natal, el cordobés Saravia necesita fichar esta semana con algún equipo para no quedar inactivo hasta diciembre.

Los números de Saravia en su carrera