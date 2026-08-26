Laporta anunció que Barcelona no se rinde por Julián Álvarez y va a fondo: "Estamos listos"

Julián Álvarez sigue en la mira de Barcelona y, en las últimas horas, su presidente Joan Laporta aseveró que sigue en pie la oferta a Atlético de Madrid para quedarse con el delantero de 26 años. El directivo catalán aseguró que el "Colchonero" planea soltarlo en este mercado de pases, como consecuencia del malestar de los hinchas para con él. A su vez, el campeón de todo con la Selección Argentina ya expresó su deseo de irse.

“Recibimos la información de que Atlético de Madrid quiere vender al jugador”, disparó Laporta según el periodista Fabrizio Romano. “Seguimos muy interesados ​​en Julián Álvarez. Nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada y lo hacemos con el máximo respeto hacia Atlético de Madrid”, insistió el mandamás del cuadro balugrana.

“Que Atlético Madrid sepa que, si están dispuestos a vender a Julián Álvarez durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo”, resaltó el titular de la institución culé. De hecho, completó: “Está claro que nuestra oferta (de 120 millones de euros) sigue vigente hasta el final del mercado, esto es siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho. Sentimos un gran respeto por Atlético de Madrid y su directiva, nos conocemos desde hace muchos años. Ratifiqué la oferta que le envié con una llamada a Miguel Ángel Gil (CEO y principal accionista del Aleti)”.

El comunicado durísimo de Atlético de Madrid en respuesta "0% de posibilidades de venderlo al Barça"

“Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. El rechazo no admite matices. Desde la cúpula atlética subrayan que la resistencia no responde a una cuestión de precio ni de cifras, sino a algo más profundo: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Julián Álvarez tomó una terminante decisión mientras espera su salida en Atlético de Madrid

El nacido en Calchín no estuvo en el entrenamiento de este miércoles 26 de agosto. Según informaron desde el club español, la razón de su ausencia está ligada a una indisposición, por lo que no entrenó junto a sus compañeros. De esta manera, más allá de que podrá volver en los próximos días, su presencia en el partido por la tercera fecha de LaLiga ante el Sevilla está en duda incluso después de no jugar contra el Málaga en el inicio del torneo y sumar pocos minutos ante el Villarreal en la segunda jornada.

Por otro lado, tanto el Barcelona como el Arsenal de Inglaterra siguen de cerca este momento de Julián Álvarez para intentar contratarlo en este mercado de pases. El "Colchonero" no tiene intenciones de venderlo al "Blaugrana" siendo un rival directo, aunque serían más flexibles si los "Gunners" avanzan por el jugador surgido en River Plate. De hecho, Hansi Flick -DT del conjunto catalán- habló de esta cuestión en las últimas horas y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

Así se retiró Julián Álvarez de la cancha del Atlético de Madrid tras el empate vs. Villarreal

La respuesta del DT del Barcelona cuando le preguntaron por Julián Álvarez

"No quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no", aseveró Flick en conferencia de prensa en la previa del duelo entre el "Blaugrana" y el Athletic Bilbao de este jueves 27 de agosto en el Camp Nou. A su vez, sostuvo que tiene "confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos".

Por otro lado, sin hacer mención nuevamente a la "Araña", el DT aseguró que la calidad del plantel es enorme y el club está haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años, de la mano de Deco como director deportivo. Ahora, todo dependerá de lo que decida el Atlético de Madrid ya que el futbolista decidió y tiene intenciones de irse del club. Cabe destacar que el mercado de pases europeo cerrará entre el lunes 31 de agosto y el martes 1° de septiembre, por lo que tienen pocos días para negociar.