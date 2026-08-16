El jugador que River pagó un dineral por Marcelo Gallardo y que ahora juega el Regional

Muchas veces, las historias del mercado de pases exponen ciertas situaciones que, con el tiempo, pueden terminar muy bien o muy mal. Este es el caso de un jugador que Marcelo Gallardo supo pedir para River Plate, por quien el club pagó una cifra importante, pero que no pudo ser utilizado con continuidad y ahora se sumará a un equipo que milita en el Regional Amateur 2026 del fútbol argentino. Una historia que sorprende, especialmente por las expectativas que había generado.

"Marcelo Larrondo jugará el Regional Amateur con Sportivo La Consulta de San Carlos, Mendoza", expresó el periodista Germán García Grova. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá en el plantel, pero se estima que se trata de una decisión para regresar a la actividad y estar en el mismo club en el que se desempeñan sus hijos. Hay que recordar que el atacante se encontraba retirado de la actividad profesional debido a sus reiteradas lesiones.

“Formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio. Hoy vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día”, manifestó Sportivo La Consulta en sus redes sociales para darle la bienvenida a uno de los refuerzos más importantes de su historia. Un jugador que buscará ayudarlos a alcanzar el ascenso a la Primera Nacional.

Es necesario recordar que Larrondo tuvo un excelente paso por Rosario Central, que provocó la admiración de Marcelo Gallardo. El entrenador pidió de manera insistente a los directivos que llevaran a cabo su contratación con el objetivo de sumar un delantero de calidad, capaz de reemplazar a Lucas Alario, quien semanas después terminó marchándose casi a escondidas al Bayer Leverkusen para probar suerte en Alemania.

Los registros exponen que, en 2016, River le pagó a Rosario Central casi 4 millones de dólares por la ficha de Larrondo. Lo particular es que se trató de una novela que parecía no tener fin, debido a que el club rosarino se negaba a reforzar a un rival directo, mientras que desde el lado del jugador entendían que se trataba de la gran oportunidad de su vida. Una que no quería dejar pasar bajo ningún concepto.

Con el paso del tiempo, se conoció que el Millonario se quedó con el atacante por un precio superior al de su cláusula de rescisión. Sin embargo, su paso por el club no fue para nada bueno, ya que una artroscopia de rodilla le generó varios problemas que le impidieron convertirse en una alternativa fija dentro del plantel. Las veces que estuvo en cancha demostró ser uno de los jugadores con mayor calidad técnica del equipo, pero no pudo aprovecharse su talento debido a sus continuas dolencias.

El futuro de Gallardo, lejos de River

Lo primero que hay que mencionar es que queda descartada de manera absoluta la posibilidad de que Marcelo Gallardo vuelva a dirigir en Argentina, al menos por el momento, así como también en cualquier otro equipo de la región. Esto se debe a que mantiene conversaciones avanzadas para transformarse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Se estima que las negociaciones se encuentran en desarrollo y cuentan con un importante grado de compromiso para alcanzar un entendimiento.

El “Muñeco” habría sido elegido para conducir y armar un equipo que se clasifique al próximo Mundial de 2030. Un torneo que será particular porque contará con más equipos y, en las Eliminatorias Sudamericanas, habrá que descontar a Argentina, Uruguay y Paraguay, ya que serán tres de las seis sedes que tendrá el certamen organizado por la FIFA, junto con España, Portugal y Marruecos.