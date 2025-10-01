Fernando Vázquez se consagró campeón mundial de Paratletismo en India y quedó en la historia de nuestro país.

El deporte argentino tiene un motivo para celebrar a lo grande por estas horas. Fernando Vázquez, de 25 años, se consagró campeón mundial en la prueba de salto en largo T12 en el Campeonato Mundial de Paratletismo que se desarrolla en Nueva Delhi, India, en medio de las dificultades para competir por los recortes del ENARD y la crisis que sufren personas con discpacidades por la motosierra del Gobierno de Javier Milei.

El cordobés, que había logrado la medalla de bronce en la misma disciplina de los Juegos Paralímpicos de París 2024, obtuvo el primer puesto de la competencia con un impactante salto de 7.01 metros, lo que significó su mejor registro de lo que va de la temporada.

La victoria de Vázquez no solo confirma el mejor momento de su carrera, sino también la gran proyección de un deportista que ya había demostrado su talento en competencias internacionales, quedando en el podio olímpio de París.

Junto a su guía, Bruno Zanacchi, Fernando viene realizando un trabajo que, con una gran disciplina, le está dando frutos. “Estamos inmensamente felices, es un sueño hecho realidad. Este oro es el resultado de años de esfuerzo, de no bajar los brazos nunca. Quiero agradecer a mi guía, Bruno, que es fundamental en cada salto, y a toda la FADeC por el apoyo constante. Es un orgullo llevar esta medalla para Córdoba y para toda Argentina", expresó el atleta tras el logro.

El presidente de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), David Peralta, por su parte, remarcó sobre Vázquez: "El triunfo de Fernando es un orgullo para toda la federación y para el deporte adaptado argentino. Él representa los valores de la superación, la constancia y el trabajo en equipo. Su medalla no solo es un logro personal, sino una inspiración para muchísimos atletas que vienen detrás. Tiene un presente brillante y un futuro enorme por delante”.

La medalla de bronce de Vázquez en parís 2024

El atleta tuvo un rendimiento notable en la cita parisina del 2024, en la que estuvo por encima de rivales de alta calidad como el japonés Daiki Ishiyama, el alemán Andreas Walser y el malasio Kar Gee Kong.

Allí, Vázquez consiguió su mejor salto de 6,88 metros y peleó con Said Najafzade, quien se quedó con el primer lugar al hacer un impresionante salto de 7,27 metros y también con el uzbeco Doniyor Saliev, que se quedó con la plata tras realizar un salto de 7,16.