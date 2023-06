Del Potro hizo una fuerte revelación sobre su posible vuelta al tenis: "No tengo"

El tandilense dio detalles de cómo se encuentra físicamente en la actualidad y habló de su sueño que aún tiene.

Juan Martín Del Potro volvió a encender la esperanza de sus fanáticos: el tenista dio indicios con respecto a su futuro y negó haber cerrado su etapa profesional en el deporte. A más de un año de su última participación, el tandilense sueña con tener otra oportunidad.

Siempre queda un capítulo más en la carrera de Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. A pesar del recurrente problema en su rodilla que lo obligó a interrumpir su carrera y se transformó en un karma, la "Torre de Tandil" sigue peleando por recuperarse y reconoció públicamente cuál es su máximo deseo.

La revelación de Juan Martín Del Potro sobre su futuro en el tenis

En una conferencia de prensa anunciada de forma inesperada, Del Potro manifestó su deseo sobre el futuro cercano en el deporte de la raqueta. "No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo", comenzó diciendo.

Tras varias operaciones en su rodilla que no tuvieron una solución definitiva, el tan esperado regreso a la canchas se demoró y reonoció varias veces que pensaba en el retiro. Más allá del deseo regresar, reconoció cómo se ecnuentra físicamente: "En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice 'tennis player', pero es muy difícil el día después".

Y agregó sobre su situación personal: "La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas".

En febrero del 2022, "Delpo" jugó su último partido en el Argentina Open, donde cayó ante su compatriota Federico Delboni en primera ronda. Sobre el tratamiento que viene llevando adelante para poder salir adelante, señaló: "En mi caso, era el número tres del mundo, me caí, me rompí la rodilla y todavía estoy consultando con médicos para ver cómo puedo curarme. No hice el proceso como cualquier tenista normal y me siento un deportista activo".

Al ser consultado sobre cómo vive el día a día de no encontrar soluciones a su lesión, Del Potro dejó una profunda reflexión de sus sensaciones: "Por un lado tengo bronca, siento fastidio y me pregunto por qué me sucedió esto a mí. Después me pasa al revés y pienso ¿por qué no a mí?'".