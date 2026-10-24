Una joya de River paró el partido en una contra por Fair Play, sus compañeros lo insultaron y lloró en la cancha

Una joya de River Plate a préstamo en Peñarol tiró la pelota afuera para asistir a un rival, recibió reproches de sus compañeros y lloró en la cancha.

Una joya de River Plate quedó en el centro de la escena en Uruguay, pero no por un gol. Leonel Jaime, a préstamo en Peñarol, frenó un ataque prometedor para que atendieran a un rival caído ante Juventud de Las Piedras, pero recibió un fuerte reproche de un compañero y rompió en llanto en pleno partido.

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La escena ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, con el partido 0-0, en el duelo entre Peñarol y Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura uruguayo. Ignacio Alegre, defensor del "Manya", se proyectó por la derecha y fue a trabar con Kevin Rolón, lateral izquierdo de Juventud. Alegre tocó primero la pelota, pero después le fue con la plancha a Rolón, que quedó tendido. El árbitro Andrés Matonte no cobró nada.

La pelota le quedó a Jaime, con Peñarol en buena posición para atacar: Javier Cabrera abierto por derecha y Abel Hernández pidiendo el pase en diagonal. El volante surgido en River Plate vio que el rival seguía en el piso y tiró la pelota afuera para que ingresara la asistencia médica.

El gesto de fair play no fue bien recibido. Buena parte de los hinchas de Peñarol silbó y varios compañeros le reclamaron haber cortado un avance que podía terminar en una situación de gol. El más ofuscado fue Cabrera, que comenzó a gritarle de manera efusiva a lo lejos, luego se acercó y le dedicó algunos insultos, a las que Jaime no respondió.

La transmisión televisiva captó lo que vino después: Jaime rompió en llanto sobre el césped y siguió con lágrimas en los ojos cuando el partido estaba por reanudarse. Algunos compañeros se acercaron después a hablar con él, aunque no trascendió qué le dijeron. La paradoja: Rolón, el futbolista por el que frenó la jugada, se levantó y siguió jugando con total normalidad.

Fair play o error: el debate que abrió la jugada

El episodio reabrió una discusión clásica del fútbol. Tirar la pelota afuera cuando un rival está lesionado es una de las reglas no escritas del juego limpio. Pero no es obligatorio: como Matonte no había detenido el partido, Peñarol podía seguir atacando.

La propia cuenta de Tenfield, que transmite el fútbol uruguayo, planteó la pregunta en sus redes: si el argentino había sido "un caballero" o si se había equivocado por la posición de ataque en la que estaba su equipo.

Quién es Leonel Jaime, una de las grandes apuestas de River

El camino de Jaime comenzó cuando apenas tenía cinco años en el Club Juventud de Tigre. Luego pasó por Deportivo Armenio y Club Rincón, hasta que los captadores de River decidieron incorporarlo a las divisiones inferiores. En Núñez compartió categoría con futbolistas como Claudio Echeverri y Agustín Ruberto, fue una de las figuras de la Cuarta División y terminó consolidándose en la Reserva antes de dar el salto a Primera.

El propio futbolista reveló que sus padres eligieron llamarlo Leonel como homenaje a Lionel Messi, y definió su estilo de juego con una frase que refleja su identidad. "Juego con el corazón, me gusta gambetear, pensar cada jugada y aprovechar las cualidades que Dios me dio".

Con cuatro encuentros disputados en el primer equipo y sin demasiado lugar desde la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet, la dirigencia decidió cederlo por una temporada a Peñarol, una decisión que hoy parece haber sido determinante para su crecimiento.

Desde su llegada al conjunto de Montevideo, Jaime logró adaptarse rápidamente al esquema y al estilo que pregona Diego Aguirre. Su velocidad, capacidad para el desequilibrio y facilidad para jugar por ambas bandas lo convirtieron rápidamente en una pieza importante dentro del equipo.

River decidió enviar al extremo a Uruguay bajo una fórmula pensada para potenciar su desarrollo. El acuerdo contempla un préstamo por un año, sin cargo, sin opción de compra y existe una cláusula de repesca para diciembre, únicamente si el futbolista no alcanza los 360 minutos en cancha.

Por ahora, la apuesta parece haber dado resultado. Jaime encontró el escenario ideal para sumar confianza, protagonismo y minutos de juego. Mientras tanto, en River siguen muy de cerca la evolución de un futbolista que debutó con Gallardo, estuvo blindado con una cláusula de 100 millones de dólares y que hoy demuestra en Peñarol por qué fue considerado una de las mayores joyas de las inferiores.