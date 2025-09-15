El esquiador italiano Matteo Franzoso muere en un accidente de entrenamiento en Chile

FOTO DE ARCHIVO-Centros de esqui vistos desde Santiago de Chile

El esquiador italiano Matteo Franzoso falleció tras sufrir una caída durante un entrenamiento en Chile el fin de semana, informó el lunes la federación de deportes de invierno de su país (FISI).

El deportista, de 25 años, fue trasladado en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Santiago e inducido en coma tras el accidente que sufrió el sábado en una pista del centro invernal La Parva.

"Es una tragedia para la familia y para nuestro deporte", dijo el presidente de la FISI, Flavio Roda, en un comunicado.

"Un drama que nos devuelve al estado de ánimo de hace poco menos de un año, cuando falleció Matilde Lorenzi. Es absolutamente necesario hacer todo lo posible para que estos episodios no vuelvan a repetirse".

Franzoso terminó 28º en la Copa del Mundo de super-G en Cortina d'Ampezzo, en Italia, en 2023, su mejor actuación en el deporte.

Con información de Reuters