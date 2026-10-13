Isack Hadjar no pudo contener su enojo ante la eficaz defensa de Franco Colapinto en el GP de Singapur: "Dolor"

A pesar de haber salido del decimoquinto lugar de la grilla de partida, Franco Colapinto supo ganar posiciones en la primera parte del GP de Singapur de la Fórmula 1, a tal punto de que se puso decimotercero tras superar a Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. Mientras tanto, Isack Hadjar, que había largado del fondo, recuperó posiciones con gran velocidad hasta que se encontró con el pilarense en la vuelta 13 y quedó atorado detrás del A526.

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Inicialmente, el francés trató de encontrar la manera de superar al piloto argentino, pero necesitaba más velocidad para concretar el rebase, por lo que prosiguió a consultar con su ingeniero: “¿Cuánta potencia puedo sacar?”. “Sí, puedes pisar a fondo en toda la recta aquí, o bien en la trece, la catorce y de la catorce a la dieciséis”, contestaron por la radio, a lo que le siguió la consulta de Hadjar sobre el mejor lugar de la pista para hacer el intento.

Richard Wood confirmó que la trazada ocho era la mejor opción que tenía el piloto de Red Bull para superar al Alpine, pero la tensión en el galo se hizo mayor cuando vio que no había forma de pasar a Colapinto. “Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía”, comenzó a quejarse Hadjar, que estaba sufriendo ante la férrea defensa de Franco, que lo mantuvo a raja hasta último minuto.

Fue ahí cuando el francés explotó por la radio y dejó salir toda su frustración por el tiempo que estaba perdiendo para meterse en la zona de puntos. “Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el c…”, descargó sin recibir respuesta alguna. Finalmente, Colapinto se vio forzado a abandonar en la vuelta 31 por una falla en la transmisión del A526, lo que le dio vía libre a Hadjar para tomar el decimotercer lugar de la carrera.

Sin el argentino en pista, Isack logró seguir ganando posiciones e incluso desplazó a Pierre Gasly de los diez mejores al ponerse décimo, lo que prácticamente dejó a Alpine en cero este fin de semana en el Circuito callejero de Marina Bay. Así, Hadjar se llevó el último punto de la fecha, un resultado admirable siendo que salió del fondo y positivo para Red Bull, sobre todo si se considera el triunfo de Max Verstappen.

Colapinto entretuvo a Hadjar por casi 20 vueltas.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.