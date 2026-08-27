La interna feroz que aleja a Ramón Díaz de River: por qué es difícil que sea el DT con la actual dirigencia

La interna feroz que aleja a Ramón Díaz de River: por qué es difícil que sea el DT

Eduardo "Chacho" Coudet no seguirá en River Plate tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana y eliminación, por lo que la dirigencia ya busca un técnico para reemplazarlo. Sin embargo, entre los que aparecen como candidatos no aparece el más pedido por la gente: Ramón Díaz. El entrenador que hizo historia en el "Millonario" fue protagonista de una feroz interna que lo alejaría completamente de Stéfano Di Carlo y compañía.

Más allá de los resultados deportivos que consiguió el riojano vistiendo el saco de entrenador en Núñez, lo cierto es que hay otras cuestiones que impiden hoy que asuma en el cargo. Él mismo se encargó de dejar en claro que si lo llaman no dudará en tomar las riendas, pero ese llamado está lejos de concretarse. El segundo DT más ganador del club detrás de Marcelo Gallardo no se fue de la mejor manera en 2014 y quedó "la pica" tanto con Rodolfo D'Onofrio como con Enzo Francescoli.

La interna feroz que aleja a Ramón Díaz de River tras la salida de Coudet

Lo cierto es que ni el expresidente ni el ídolo estarían de acuerdo con un regreso del "Pelado" a la institución. Luego de ganar el Torneo Final y la Copa Campeonato, el experimentado técnico dejó el cargo y la dirigencia de aquel entonces tuvo que buscar un reemplazo. El entonces mandamás y el mánager -Francescoli- se contactó con el "Muñeco" que rápidamente se adaptó para luego convertirse en el máximo ganador de la historia, pero Ramón Díaz no volvió incluso cuando Gallardo se fue en 2022.

Ante la relación de Stéfano Di Carlo con D'Onofrio, todo indica que el riojano estaría lejos de las posibilidades que barajan actualmente en la Comisión Directiva. Marcelo "Pichi" Escudero se hará cargo del plantel tras la salida de Coudet y el presidente se encargará de encontrar al sucesor con el tiempo suficiente. Claro que, en el medio River tendrá que disputar lo que resta del Clausura para buscar no sólo salir campeón, sino la clasificación a la Libertadores 2027.

Ramón Díaz está lejos de ser el nuevo DT de River

Los números de Ramón Díaz como DT de River

Partidos dirigidos : 267.

: 267. Triunfos : 142.

: 142. Empates : 68.

: 68. Derrotas : 57.

: 57. Títulos: Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Apertura 1996, 1997 y 1999, Torneo Clausura 1997, 2002 y 2007, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014.

El mensaje de D'Onofrio sobre un posible regreso de Ramón Díaz a River

"No lo veo como técnico de River", esbozó el expresidente del "Millonario" en una entrevista reciente con Radio La Red. De esta manera, desestimó que el "Pelado" tome las riendas del club en caso de que Coudet no siga. Ahora, con el "Chacho" afuera, todo indica que la dirigencia actual no irá por el histórico entrenador riojano.