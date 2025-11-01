Inter Miami de Messi vs Nashville SC por MLS Playoffs: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC con la ventaja de haber ganado 3-1 el primer partido de la serie de playoffs, en un encuentro que podría sellar su pase a semifinales de la Conferencia Este en la MLS 2025. El conjunto dirigido por Javier Mascherano llega con una racha de seis victorias consecutivas y con un Messi en estado de gracia que acaba de renovar su contrato hasta 2028, mientras que Nashville deberá aprovechar su fortaleza como local en el GEODIS Park para evitar la eliminación y forzar un tercer partido decisivo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC?

El partido entre Inter Miami y Nashville SC por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la MLS se jugará este sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 20.30 (hora argentina) en el estadio GEODIS Park de Nashville. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV y podrá verse vía streaming a través de MLS Season Pass.

El equipo de Florida llega a este compromiso tras conseguir una contundente victoria por 3-1 en el partido de ida disputado en su estadio. Los dirigidos por Javier Mascherano dominaron el encuentro desde el primer minuto y solo concedieron un tanto en los últimos 15 minutos, cuando Nashville modificó su estrategia extremadamente defensiva que no dio resultado durante la mayor parte del partido. Los playoffs en la MLS son al mejor de tres partidos, con lo cual un triunfo depositaría al equipo de Messi en las semifinales de la Conferencia Este.

El Inter Miami finalizó la temporada regular en la segunda posición, quedándose muy cerca de retener su título del Supporters' Shield. Sin embargo, el objetivo principal del conjunto de las Garzas es consagrarse campeón de la MLS Cup, el trofeo más importante del fútbol estadounidense. Si logran superar a Nashville en este segundo encuentro, avanzarán directamente a las semifinales donde enfrentarán al ganador de la serie entre FC Cincinnati y Columbus Crew.

La gran noticia para los fanáticos del Inter Miami es que Lionel Messi extendió su contrato para permanecer en el club hasta 2028, lo que significa que el capitán argentino jugará en el nuevo estadio Miami Freedom Park que se inaugurará la próxima temporada. El astro rosarino viene en un momento extraordinario: acumula 12 goles y 10 asistencias en sus últimos nueve presentaciones, ya se adjudicó el Golden Boot de la temporada y estuvo a solo una contribución de gol de igualar el récord de 49 que ostenta Carlos Vela en una sola temporada de MLS.

Por su parte, Nashville SC llega a este partido con la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de conquistar su primera MLS Cup. Los Coyotes ya consiguieron su primer título en la historia al ganar la US Open Cup esta temporada, pero ahora necesitan una hazaña para evitar la eliminación de los playoffs.

El conjunto dirigido por BJ Callaghan atraviesa un momento complicado, con cuatro derrotas en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. Sin embargo, tienen a su favor un registro impresionante como local: solo han perdido dos de los últimos 16 encuentros disputados en el GEODIS Park. El técnico podría modificar su enfoque táctico después de que la estrategia ultradefensiva del primer partido no diera resultado, considerando que el equipo concedió ocho goles en los dos últimos enfrentamientos contra este rival. Si no logran la victoria este sábado, Nashville quedará eliminado y verá frustrado su sueño de levantar la MLS Cup.

El historial reciente entre ambos equipos es completamente favorable para el Inter Miami, que ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos y se mantiene invicto en los últimos diez partidos contra Nashville en todas las competiciones. Esta supremacía se ha visto reflejada especialmente en los dos últimos duelos, donde las Garzas anotaron un total de 11 goles. Para los Coyotes, revertir esta tendencia negativa en un partido de vida o muerte representa un desafío mayúsculo, especialmente considerando que están enfrentando a un Inter Miami que llega con una racha de seis victorias consecutivas y con Lionel Messi en su mejor nivel.

Formaciones probables de Nashville SC e Inter Miami

El técnico de Nashville SC, BJ Callaghan, deberá afrontar este compromiso decisivo con varias bajas importantes. Wyatt Meyer (pie), Julian Gaines (muslo), Jonny Perez (muslo) y Taylor Washington (rodilla) están descartados para este segundo encuentro. Además, Ahmed Qasem continúa recuperándose de una lesión en el tobillo y es duda para el partido, aunque podría ser incluido en el banco de suplentes si su evolución lo permite.

A pesar de las ausencias, Callaghan puede contar con su dupla ofensiva estelar conformada por Hany Mukhtar y Sam Surridge, quienes combinaron 40 goles durante la temporada regular, representando el 69% de todos los tantos anotados por el equipo. El entrenador podría aprender de los errores del primer partido y optar por un enfoque más ofensivo desde el inicio, considerando que el cambio táctico implementado en los últimos 15 minutos de aquel encuentro generó algunas oportunidades y produjo el único gol del equipo. Con la eliminación en juego, Nashville necesita tomar más riesgos y abandonar la mentalidad conservadora que no funcionó en Florida.

Por el lado del Inter Miami, Javier Mascherano no tiene problemas de lesiones ni suspensiones en su plantilla, lo que le permite contar con todos sus jugadores disponibles para este encuentro crucial. El técnico argentino tiene la ventaja de poder elegir entre todas sus piezas para definir el once titular que buscará sellar la clasificación a semifinales.

Mascherano probablemente optará por repetir la misma formación que funcionó a la perfección en el primer partido, especialmente considerando que el equipo tuvo el control total del encuentro desde el pitazo inicial. La presencia de Lionel Messi junto a Luis Suárez en el ataque, respaldados por la experiencia de Sergio Busquets y Jordi Alba, le da al Inter Miami una jerarquía superior que fue determinante en el partido de ida. Con la ventaja de 1-0 en la serie, las Garzas podrían jugar con mayor tranquilidad, aunque el objetivo será cerrar la eliminatoria en Tennessee para evitar tener que disputar un tercer partido el 8 de noviembre en Fort Lauderdale.

Probable formación de Nashville SC: Joe Willis; Josh Bauer, Walker Zimmerman, Jeisson Palacios, Dan Lovitz; Bryan Acosta, Edvard Sandvik Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Sam Surridge, Jacob Shaffelburg.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba Ramos; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets Burgos, Baltasar Rodríguez; Lionel Andrés Messi Cuccittini, Luis Alberto Suárez Díaz.

Nashville SC vs Inter Miami: Ficha técnica