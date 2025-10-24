Inter Miami de Messi vs Nashville SC por los Playoffs de la MLS: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami dará inicio a su camino en los playoffs de la MLS este viernes cuando reciba al Nashville SC en el Chase Stadium, en el primer partido de una serie al mejor de tres. El equipo de Javier Mascherano, que conquistó el Supporters' Shield la temporada pasada, buscará dar el primer paso hacia la MLS Cup enfrentando a los ganadores de la US Open Cup 2025. Este encuentro cobra especial relevancia tras el anuncio de Lionel Messi sobre su renovación de contrato con las Garzas hasta 2028, lo que garantiza la continuidad del astro argentino en Florida.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC?

El partido entre Inter Miami y Nashville SC por la primera ronda de los playoffs de la MLS se jugará este viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el Chase Stadium de Florida. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV y podrá verse vía streaming a través de MLS Season Pass.

El conjunto de Florida llega a este compromiso tras finalizar la temporada regular en la tercera posición, lo que le otorga la ventaja de localía en esta serie al mejor de tres partidos. Con los encuentros uno y tres programados en el Chase Stadium, las Garzas tienen una oportunidad importante de avanzar a los cuartos de final jugando la mayor parte de la serie en casa.

Los dirigidos por Mascherano atraviesan un excelente momento de forma, acumulando tres victorias consecutivas en la MLS. El último partido de la temporada regular fue particularmente significativo, ya que golearon 5-2 al Nashville, precisamente su rival en esta instancia de playoffs. Esta victoria se suma a un dominio histórico sobre los Coyotes, con cinco triunfos consecutivos y una racha invicta de nueve enfrentamientos contra este rival.

La confianza en el plantel de Inter Miami es máxima de cara a estos playoffs. El defensor Noah Allen expresó recientemente las altas expectativas del equipo, señalando que no ganar la MLS Cup sería considerado un fracaso por el grupo. Este objetivo ambicioso se sustenta en una campaña donde el equipo perdió apenas un partido en sus últimos ocho encuentros, ganando seis de ellos. La final de la MLS Cup está programada para el 6 de diciembre, y las Garzas se ven a sí mismas levantando ese trofeo.

Por su parte, el Nashville SC llega a este duelo tras una temporada donde lograron una notable mejora en la tabla de posiciones. Bajo la dirección de BJ Callaghan, los Coyotes finalizaron en el sexto puesto, una gran diferencia respecto al decimotercer lugar que habían ocupado la temporada anterior. Además, el conjunto de Tennessee ya cuenta con un trofeo en sus vitrinas esta temporada, tras coronarse campeones de la US Open Cup.

Sin embargo, el rendimiento como visitante genera preocupación en el Nashville. El equipo ganó apenas uno de sus últimos cinco partidos fuera de casa, precisamente en la final de la US Open Cup disputada en Texas. Previo a ese triunfo crucial, los Coyotes habían sufrido una racha de seis derrotas consecutivas como visitantes. Callaghan deberá encontrar la fórmula para neutralizar el poderío ofensivo de Inter Miami, especialmente la amenaza que representa Messi, quien es candidato a ganar el premio al MVP de la MLS por segundo año consecutivo, algo que sería histórico en la liga.

El formato de esta primera ronda de playoffs plantea un desafío mayúsculo para el Nashville. Al tener que disputar dos de los tres posibles partidos en Florida, las probabilidades favorecen claramente al equipo local. La única victoria del Nashville como visitante en sus últimos compromisos fuera de casa no alcanza para generar optimismo, aunque en el fútbol siempre puede haber sorpresas. El valor del plantel de Nashville es prácticamente la mitad del de Inter Miami, pero esos números no importarán cuando el árbitro dé inicio al encuentro.

Formaciones probables de Inter Miami y Nashville SC

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, tiene algunas ausencias confirmadas para este encuentro. Allen Obando y David Ruiz están descartados por lesiones en los isquiotibiales que los mantendrán fuera por largo plazo, mientras que el juvenil Santi Morales es duda debido a una molestia en la rodilla. Por otro lado, Lionel Messi comenzó la semana con una molestia en la espalda, pero el astro argentino estará disponible para este partido crucial.

Entre las buenas noticias para las Garzas está el regreso de Mateo Silvetti, quien viene de disputar la final del Mundial Sub-20 con Argentina y se reincorpora al plantel. Además, Telasco Segovia podría tener mayor protagonismo tras ingresar desde el banco en el último partido y anotar un gol en apenas 27 minutos, lo que le da a Mascherano una variante táctica interesante. El once titular estará encabezado por Messi, quien anotó 29 goles en 28 partidos durante la temporada regular, incluido un hat-trick contra este mismo rival. Luis Suárez será su compañero en el ataque, conformando una dupla que aterroriza a cualquier defensa de la MLS.

Por el lado del Nashville SC, BJ Callaghan debe lidiar con varias bajas de cara a este compromiso. Wyatt Meyer y Julian Gaines están fuera por lesiones de largo plazo en el pie y el muslo respectivamente, mientras que Jonny Perez continúa recuperándose de una lesión muscular que lo tiene al margen desde mediados de septiembre. Ahmed Qasem es duda por un problema en el tobillo que lo dejó fuera del último partido del fin de semana.

Las principales armas ofensivas de los Coyotes son Sam Surridge y Hany Mukhtar, quienes han sido fundamentales durante toda la campaña. Surridge finalizó la temporada regular con 24 goles, mientras que Mukhtar contribuyó con 27 goles en total (16 tantos y 11 asistencias). Esta dupla deberá estar en su mejor nivel si Nashville pretende frenar el impulso de Inter Miami y llevarse un resultado positivo de Florida. La defensa visitante tendrá la difícil tarea de contener a Messi y Suárez, algo que pocos equipos lograron durante el año.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Baltasar Rodríguez.

Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez, Baltasar Rodríguez. Probable formación de Nashville SC: Joe Willis; Daniel Lovitz, Walker Zimmerman, Jack Maher, Andy Najar; Patrick Yazbek, Gastón Brugman, Bryan Acosta, Hany Mukhtar, Jacob Shaffelburg; Sam Surridge.

Inter Miami vs Nashville SC: Ficha técnica