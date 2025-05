Lautaro Martínez lloró al término del partidazo entre Inter vs Barcelona

Después del partido entre Barcelona y el Inter por la semifinal de la Champions League que, finalmente, tuvo al equipo Neroazzurro como el gran ganador, su máxima figura, Lautaro Martínez reveló el triste calvario que le tocó vivir en a previa del partido. "Me la pasé llorando", dijo el Toro.

En una charla cuando terminó el partido, el goleador del Inter y uno de los mejores jugadores del mundo, Lautaro Martínez, reconoció cómo vivió esta última semana luego de la lesión que lo aquejó tras el encuentro de ida. En este punto, el delantero reveló que tras ese momento en el que dejó a su equipo sin uno de sus mejores futbolistas, la pasó muy mal en su hogar.

"Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, y así vivo el fútbol”, confesó el jugador. El equipo italiano pasó en la serie tras haber ganado, en el global, 7-6 en lo que significó un verdadero partidazo para los fanáticos del fútbol. En este punto aseguró: "Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría. No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza. Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final".

Lautaro Martínez sorprendió con un golazo en Inter vs. Barcelona por Champions League

Lautaro Martínez volvió a ser determinante para el Inter de Milán, esta vez en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Barcelona de España. A los 21 minutos del segundo tiempo, el delantero de la Selección Argentina aprovechó una gran jugada gestada por Federico Dimarco y, tras una asistencia de Denzel Dumfries, definió con el arco vacío para abrir el marcador en el Estadio Giuseppe Meazza.

Este resultado es fundamental para los dirigidos por Simone Inzaghi, quienes obtuvieron un valioso empate por 3 a 3 en el encuentro de ida contra el conjunto culé. Con chances aún de ser campeones en la Serie A (marchan escoltas de Napoli a tan sólo tres unidades), el cuadro milanés buscará disputar la final del certamen (que se jugará en el Allianz Arena de Múnich, Alemania) al igual que en 2023, cuando cayó derrotado ante el Manchester City.