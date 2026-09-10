Insólito: Mauricio Pochettino reclama en el "escritorio" una Premier League de 2017

Mauricio Pochettino volvió a reclamar la Premier League 2016-17 para Tottenham tras la sanción que recibió Chelsea por incumplir las reglas.

Mauricio Pochettino volvió a poner bajo la lupa una vieja historia de la Premier League. El entrenador argentino, que dirigía al Tottenham cuando Chelsea se consagró campeón en la temporada 2016-17, sostuvo que los Spurs deberían recibir aquel título si se comprueba que los "Blues" incumplieron las reglas. La insólita postura surge casi una década después y reavivó una discusión que parecía definitivamente cerrada.

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La Premier League 2016-17 parecía una historia terminada. Chelsea había sido campeón con 93 puntos, mientras que Tottenham finalizó segundo, a siete unidades de distancia. Sin embargo, casi 10 años después, Pochettino insiste en cuestionar aquella definición.

El exjugador de Newell's fue contundente en una entrevista con The Guardian y puso sobre la mesa una posibilidad que, de concretarse, cambiaría los libros de historia del fútbol inglés: “Si el Chelsea incumplió las reglas, el Tottenham debería ser reconocido como campeón...”.

La frase de Pochettino apunta directamente al escándalo que involucró al Chelsea durante la gestión de Roman Abramovich. El club londinense fue sancionado con una multa de 10 millones de libras por 74 infracciones vinculadas con pagos a agentes e intermediarios. La situación generó un interrogante inevitable: si hubo incumplimientos durante la temporada en la que Chelsea fue campeón, ¿debería modificarse también el resultado deportivo?

Chelsea fue sancionado, pero mantuvo el título

El punto central de la discusión es que Chelsea no perdió la Premier League 2016-17 a pesar de las irregularidades detectadas posteriormente e, incluso, el club reconoció ante la Football Association (FA) los incumplimientos investigados. El expediente incluyó operaciones y pagos relacionados con futbolistas que no habían sido comunicados correctamente a las autoridades.

Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen Eden Hazard, Willian, David Luiz y Nemanja Matic, todos ellos protagonistas de aquel Chelsea que terminó levantando el trofeo. La FA determinó una sanción económica de 10 millones de libras. Además, la Premier League realizó su propia investigación y también encontró incumplimientos relacionados con esas operaciones.

Sin embargo, ninguna de esas actuaciones derivó en una modificación de la tabla correspondiente a la temporada 2016-17. Las autoridades no establecieron que las infracciones fueran suficientes para quitarle a Chelsea los 93 puntos obtenidos. Tampoco determinaron que los pagos investigados hubieran permitido al equipo superar los límites financieros de una manera que justificara una deducción de unidades. Por eso, Chelsea continúa siendo oficialmente el campeón de aquella Premier League.

¿Por qué Pochettino cree que Tottenham debería ser campeón?

La postura de Pochettino parte de una cuestión relacionada con la igualdad deportiva. Durante aquella temporada, Tottenham terminó segundo y fue el principal perseguidor del equipo dirigido por Antonio Conte. Los Spurs cumplieron una campaña extraordinaria, aunque terminaron siete puntos por detrás de Chelsea.

Para el exentrenador del PSG, si el campeón consiguió parte de esa ventaja mientras incumplía las reglas de la competición, entonces existe un problema que va más allá de una multa económica. La pregunta que plantea el entrenador argentino es sencilla, aunque incómoda: ¿qué sentido tiene sancionar una infracción si el resultado deportivo obtenido durante el período investigado permanece completamente intacto?

Su planteo no implica que Tottenham haya sido declarado campeón ni que exista actualmente una decisión oficial para modificar aquella clasificación. Se trata, fundamentalmente, de una postura expresada públicamente por quien estaba al frente del equipo que terminó segundo. Y allí aparece la parte más llamativa de la historia: el reclamo llega casi una década después de aquella definición.

Las declaraciones adquieren una dimensión particular por la relación que el propio Pochettino tiene con el club londinense. Chelsea fue el último equipo dirigido por el argentino antes de asumir como entrenador de la selección de Estados Unidos. Su paso por Stamford Bridge se produjo muchos años después de aquella Premier League, pero el dato vuelve todavía más llamativas sus palabras.

Pochettino conoce desde dentro el funcionamiento de uno de los clubes involucrados en la discusión y ahora cuestiona públicamente las consecuencias deportivas que tuvo aquel expediente. De todos modos, hay un límite importante para su pedido.

El problema reglamentario del reclamo

Aunque el planteo de Pochettino puede abrir un debate deportivo y moral, no existe una norma que establezca automáticamente que el segundo clasificado debe convertirse en campeón cuando el ganador recibe una sanción años después.

Por eso, que Chelsea haya sido sancionado no significa que Tottenham pueda recibir automáticamente el trofeo de la Premier League 2016-17. La clasificación histórica permanece sin cambios: Chelsea fue campeón con 93 puntos y Tottenham terminó segundo con 86.

El caso, sin embargo, vuelve a poner en discusión una cuestión cada vez más relevante en el fútbol moderno: qué consecuencias deportivas deberían tener las infracciones administrativas o financieras cuando son descubiertas después de que una temporada ya terminó. Por ahora, los libros oficiales no cambiaron.