Manchester City llega a acuerdo para contratar a Haaland desde el Dortmund

El Manchester City alcanzó un acuerdo para fichar al delantero noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund a partir del 1 de julio, dijo el martes el club de la Premier League en un comunicado.

"El traspaso permanece sujeto a que el Club finalice los términos con el jugador", afirmó el City.

El equipo inglés no proporcionó detalles financieros del acuerdo, pero medios alemanes informaron que el costo total de comprar a Haaland en una operación de varios años podría superar los 300 millones de euros (316,08 millones de dólares), incluyendo salario, honorarios de los agentes y bonificaciones.

El valor del delantero de 21 años se disparó gracias a su prolífico rendimiento en el Dortmund tras llegar procedente del Salzburgo austriaco hace dos años.

Medios británicos informaron que Haaland pasó el examen médico el lunes. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que era una transferencia que "establecerá nuevos niveles" en la Premier League.

Haaland ha marcado 85 goles en 88 partidos con el Dortmund desde su debut en enero de 2020. Fue el máximo goleador de la temporada pasada en la Liga de Campeones y en la UEFA Nations League.

Esta temporada anotó 21 tantos en 20 encuentros como titular en la Bundesliga, torneo en el que su equipo se encamina a terminar segundo detrás del campeón Bayern Munich cuando la temporada concluya el sábado. No obstante, no logró clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones y cayó a la Europa League, donde no pasó de los playoffs.

El City está buscando sustituto para Sergio "Kun" Agüero después de que el delantero argentino, el máximo goleador de todos los tiempos del club con 254 goles, fichó por el FC Barcelona en una transferencia gratuita el año pasado.

El delantero brasileño Gabriel Jesus no logró confirmar su lugar en la alineación titular y su entrenador, Josep Guardiola, desplegó a menudo a un centrocampista como "falso nueve" liderando el ataque.

El Dortmund está interesado ahora en el delantero del Salzburgo, Karim Adeyemi, como posible reemplazo de Haaland.

(1 dólar = 0,9491 euros)

Con información de Reuters