El inesperado nuevo torneo que jugará River sobre el final del 2026

Mientras River Plate se prepara para lo que será el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2026 contra Aldosivi en Mar del Plata, se confirmó que jugará un certamen a principios de diciembre que coincide con la definición del campeonato doméstico. Claro que, no será el equipo de Leonardo Ponzio el que salga a la cancha, sino uno juvenil que se medirá ante otros clubes de nuestro país como también de Chile. De esta manera, las Inferiores del elenco de Núñez seguirán teniendo un 2026 a pura competencia y lo cerrarán con la Copa Navidad.

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River jugará la Copa Navidad en diciembre de 2026: de qué se trata

El "Millonario" se presentará en dicho torneo que se desarrollará en el Estadio Principal Hilario Sánchez de la provincia de San Juan. Se espera que Deportes La Serena y Coquimbo Unido se unan desde el otro lado de la Cordillera, aunque todavía no es oficial. A su vez, también aparecen en el radar Newell's, Rosario Central, Belgrano, Talleres e Instituto de Córdoba, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza.

A partir del martes 8 al sábado 12 de diciembre los juveniles irán por un título. San Martín de San Juan le dio la bienvenida en las redes confirmando así que River será uno de los que esté. En cuanto a la edad, jugarán las Inferiores desde las categorías 2014/2015 hasta las 2020/2021, mientras que en la rama femenina la jugará la división Sub 13 de los clubes que jueguen. De esta manera, los jóvenes de la "Banda" afrontarán un nuevo certamen en un año en el que ya disputaron la Shangai Future Star Cup en China, LaLiga FC Futures, el Mundial de Clubes juvenil y la Messi Cup en Estados Unidos.

La bienvenida de San Martín de San Juan a River para la Copa Navidad

Cuándo juega River vs. Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" de Leonardo Ponzio se verá las caras con el "Tiburón" de Mar del Plata este jueves 5 de noviembre desde las 15 horas en el Estadio José María Minella con el arbitraje de Bryan Ferreyra. El encuentro saldrá en vivo por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max.

El último antecedente entre ambos quedó para el elenco marplatense y fue con victoria por 3 a 1 en los 16avos de final de la Copa Argentina en el marco del primer encuentro oficial del semestre para ambos.

Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

El único camino que le queda al "Millonario" para lograr la clasificación al torneo continental del año que viene es ganando el Torneo Clausura, ya que no tiene chances desde la tabla anual. Para ello tendrá que avanzar en las instancias de playoffs a lo que ya está clasificado, por lo que tendrá que llegar a la final del 12 de diciembre y tomarse revancha de lo sucedido con Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes cuando perdió por 3 a 2 el pasado 24 de mayo en la final del Apertura.