Un jugador de River Plate fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni convocó a Tobías Andrada a la Selección Argentina para la última fecha FIFA del año. El volante de River Plate estaba en la lista de reserva y recibió la notificación este miércoles, por lo que tendrá una nueva chance para debutar en la Mayor ante Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba, después de que una lesión muscular lo dejara afuera de la convocatoria anterior.

{{{htmlAmp}}}

El mediocampista de apenas 19 años no figuraba entre los 28 citados que se conocieron el martes, aunque sí formó parte de la nómina preventiva, y 24 horas después, llegó el llamado que esperaba. Andrada se sumará a los entrenamientos el lunes 9 de noviembre, junto al resto del plantel, cuatro días antes del primer amistoso. Será la primera vez que trabaje con el grupo de la Selección Argentina mayor.

La revancha tras el desgarro ante Huracán

No es la primera vez que Scaloni piensa en él. El entrenador ya lo había citado para la fecha FIFA de septiembre y octubre, pero un desgarro sufrido en la derrota de River ante Huracán lo dejó afuera del plantel antes de poder sumarse.

Andrada volvió a Núñez, completó la recuperación y recuperó el nivel que había llamado la atención del cuerpo técnico. Con eso le alcanzó para que Scaloni volviera a confiar en él.

Cuándo juega la Selección Argentina: Uruguay y Costa Rica

La Selección Argentina cierra el año con dos amistosos en el país:

Vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

Vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Una lista de renovación sin Messi

Es la primera convocatoria tras la despedida de Lionel Messi, que jugó su último partido con la Selección ante Benín. Tampoco está Nicolás Otamendi, que también dejó el seleccionado.

Scaloni aprovecha esta fecha FIFA para probar variantes. En la lista original ya habían aparecido nombres nuevos, como Aaron Anselmino, Mariano Troilo y Máximo Perrone. Es un escenario ideal para que jóvenes como Andrada busquen su lugar en el nuevo ciclo.

Quién es Tobías Andrada

Andrada ya conoce la camiseta celeste y blanca. Fue una de las piezas del seleccionado juvenil que terminó subcampeón en el Mundial Sub-20 de Chile del año pasado. En aquel torneo jugó todos los partidos, casi siempre en el mediocampo junto a Milton Delgado, y aportó dos asistencias.

El volante tiene pasado en Vélez y hoy es una de las pieza fundamentales en el mediocampo del River de Leonardo Ponzio. Su rendimiento en el "Millonario" es lo que convenció a Scaloni de no soltarlo.

River Plate suma cuatro jugadores en la Selección Argentina

Con el llamado de Andrada, River Plate pasa a tener cuatro futbolistas en la lista de Scaloni:

Santiago Beltrán, arquero.

Gonzalo Montiel, lateral derecho, que vuelve a la Selección.

Thiago Almada, mediocampista.

Tobías Andrada, volante.

River no tendrá que reprogramar partidos

Esta vez, la convocatoria no le complica el calendario a Ponzio. A diferencia del parón anterior, la Liga Profesional no tendrá fecha el fin de semana del 15 de noviembre.

Por eso, River no deberá aplazar ningún partido y tendrá a todos sus jugadores disponibles cuando vuelvan de la Selección. Lo que viene es exigente: los octavos de final del Torneo Clausura.