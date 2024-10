Quién es la joya de Independiente que Julio Vaccari quiere mantener hasta 2027

Hidalgo, figura de Independiente en Reserva, tiene contrato en el club hasta diciembre de 2025.

Independiente mejoró lentamente su presente futbolístico desde la llegada de Julio Vaccari como director técnico, tras la salida de Carlos Tévez: bajo las órdenes del entrenador con pasado en Defensa y Justicia, el 'Rojo' actualmente se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Ahora la dirigencia también piensa en el futuro; uno de sus juveniles, figura en la Reserva y con reciente participación en la Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano, finaliza su vínculo con la institución el año próximo y ya está en los planes negociar una renovación para asegurar su continuidad.

Santiago Hidalgo es el apuntado por los directivos del conjunto de Avellaneda, quienes ya presentaron una oferta para extender su contrato hasta diciembre de 2027 (hasta ahora, se quedaría hasta fines del año que viene). El delantero de 19 años, que estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante el 'Granate', es seguido de cerca por otros equipos del exterior, situación que generó que las negociaciones comiencen con bastante anticipación. En la primera reunión que mantuvieron con su representante se rechazó la oferta inicial, aunque hubo un compromiso para enviar una contraoferta; en Independiente hay optimismo de llegar a un acuerdo. En el último duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol, venció como visitante a Lanús por 2 a 0 con goles de Federico Mancuello y Gabriel Ávalos. Si bien el objetivo principal es terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones (y obtener un lugar en algún certamen continental),

Quién es Santiago Hidalgo, la joya de Independiente que el club quiere mantener hasta 2027

Santiago Hidalgo es un delantero de 19 años (categoría 2005) que debutó en la Primera de Independiente en julio de 2022 en un empate 0 a 0 ante Rosario Central en condición de local. Carlos Tévez, técnico por aquel entonces del 'Rojo', lo metió a los 63 minutos del encuentro en lugar de Alan Soñora. Desde entonces, tuvo 14 presentaciones con el primer equipo, aunque últimamente destacó en la Reserva que marcha en la quinta posición de la Zona 2.

El contundente mensaje de una figura de Independiente a la dirigencia: "La intención"

Independiente le ganó 2 a 0 a Lanús por la fecha n°18 de la Liga Profesional y una figura del equipo que dirige Julio Vaccari rompió el silencio tras el encuentro. Con una declaración por demás contundente, el futbolista dejó en claro lo que pretende de cara a su futuro y se lo anticipó a la dirigencia del "Rojo". Luego de cumplir varios compromisos con el elenco de Avellaneda en los que estuvo en un buen nivel, aprovechó la ocasión para contarlo.

Lomónaco sobre su continuidad en Independiente: "Están negociando con la gente del club que es dueño de mí pase, esperemos que se dé".

Se trata de Kevin Lomónaco, quien llegó a la institución en el último mercado de pases y lejos del escándalo del final del cotejo se refirió a lo que se viene para su carrera. El defensor de 22 años es uno de los pilares fundamentales del DT en su formación, por lo que se espera que no deje el club después de unas semanas de negociación con el Bragantino de Brasil. Si bien no está confirmado lo que hará, el jugador sí se expresó y no dejó dudas.

"Sé sobre la inteneción de compra y que están negociando con la gente del club que es dueño de mí pase, esperemos que se dé. Estoy muy feliz en todos los sentidos y agradezco a la gente por el cariño", soltó Lomónaco en diálogo con ESPN una vez culminado el duelo ante el "Granate" que trajo buenas noticias para Avellaneda. Es que Independiente ya se despegó de la zona complicada de la tabla y, con un partido más, se metió en los puestos de clasificación a copas internacionales.