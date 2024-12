Independiente le dio a Julio Vaccari la mejor noticia de cara al 2025

El 'Rojo' le dio la mejor noticia a Julio Vaccari antes del comienzo del mercado de pases.

Independiente tiene motivos para festejar luego de asegurar para el próximo semestre a uno de los futbolistas de mejor rendimiento del plantel durante este 2024. Más allá de los refuerzos que buscará traer en este mercado de pases, una de las prioridades para el 'Rojo' era mantener la base del equipo que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2025. La noticia alegra particularmente al entrenador Julio Vaccari, quien en los últimos días expresó que la continuidad de este jugador era una prioridad para él.

El conjunto de Avellaneda hizo uso de la opción de compra por Kevin Lomónaco, defensor central de 22 años cuyo pase pertenecía al Red Bull Bragantino. La dirigencia acordó llevarse el 75% de su pase por tres millones de dólares, los cuales se abonarán en cuatro cuotas de 750 mil dólares cada una entre junio de 2025 y diciembre de 2026 según informó el periodista Matías Martínez. De esta manera, Independiente mantiene a una de sus figuras durante la última Liga Profesional a pesar del interés que tuvo por parte de otros clubes argentinos como River Plate y Boca Juniors.

Lomónaco seguirá en Independiente a pesar del interés de Boca y de River

Kevin Lomónaco fue una de las figuras de Independiente en los últimos meses del 2024, convirtiéndose en una pieza clave para Julio Vaccari dentro del plantel, razón por la que fue sondeado por otros equipos del fútbol argentino. Tanto River Plate como Boca Juniors mostraron interés en el zaguero que llegó a mitad de año al "Rojo" y apuntaron a sellar el vínculo con él para que dispute la Copa Libertadores del año próximo. Consultado por el futuro del central de 22 años surgido en Lanús luego de la última fecha de la Liga Profesional, el DT fue contundente con sus palabras.

'Cumbia' anotó dos goles desde su llegada al club de Avellaneda y fue uno de los puntos altos del plantel.

"Si me decís se va Kevin Lomónaco me largo a llorar acá. No quiero que se vaya, voy a ser un nene caprichoso que se pone a patalear, no quiero. Pero bueno, tampoco depende de mí", esbozó Vaccari poco después del empate sin goles de su equipo ante Boca Juniors en la Bombonera. De esta manera, quedó la puerta abierta para una posible salida del defensor aunque todavía no está confirmado dónde continuará su carrera. Tanto el "Millo" como el "Xeneize" necesitan futbolistas en esta posición y las opciones de compra son bastante elevadas: 3 millones de dólares por el 75% del pase a fines del 2024 o 3,5 millones de dólares a mediados del 2025.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Partidos jugados : 20.

: 20. Goles : 2.

: 2. Minutos jugados: 1729.

Kevin Lomónaco y Valentín Gómez, en el radar de Lionel Scaloni para las Eliminatorias

La Selección Argentina finalizó el 2024 con la vara alta una vez más y para el futuro cercano podría haber sorpresas en el plantel. Es que el entrenador, Lionel Scaloni, tiene en el radar a dos jugadores del fútbol argentino que serían parte de próximas convocatorias de Eliminatorias Sudamericanas.

Scaloni siempre dejó en claro que ningún futbolista debía relajarse, a pesar de haberse consagrado campeones de todas las competiciones que disputaron desde el 2021 hasta la fecha. En los últimos meses, el cuerpo técnico amplió la base del seleccionado con nombres nuevos como Nico Paz, Valentín Castellanos y Julio Soler, entre otros, y parece que habrá otras incorporaciones.

Según informó este sábado DSports Radio, Scaloni viene siguiendo muy de cerca a Valentín Gómez y Kevin Lomónaco, dos de los mejores defensores y de los más destacados en general que tuvo el torneo local criollo durante todo el 2024.