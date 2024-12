Escándalo en Independiente por la amenaza de un socio a un dirigente, que lo denunció

Escándalo en Independiente por lo que pasó entre un dirigente y un socio.

En Independiente se desató un nuevo escándalo, en esta oportunidad entre un dirigente y un socio. Los protagonistas son Darío Jesús Deibe -de la opositora Agrupación Independiente- y Federico Buceta, Secretario de Educación y Cultura. Deibe amenazó a Buceta con fotos de su casa incluidas en las redes sociales, por lo que el directivo lo denunció en la Justicia.

El dirigente asegura que recibió un video del frente de su casa y luego una publicación con una foto del mismo hogar en la red social X (ex Twitter), en la que es amenazado al igual que su familia. La imagen de la vivienda es acompañado por el siguiente mensaje: "Siempre, el principal culpable es el que dirige. Tienen que aprender que no se jode y, si lo hacen, que sepan que el mundo es un pañuelo. No jodan con Independiente".

Si bien Deibe se victimizó al comiendo cuando dijo que se trataba de "una persecución política", Buceta intentó demostrar ante la Justicia que no fue así, sino todo lo contrario: el asociado fue quien lo amenazó en las redes sociales. “Hace 20 días, un socio del club vino a la puerta de mi casa, filmó un video amenazándome a mí y a mi familia”, reveló el directivo en el diálogo con el portal Doble Amarilla. Además, disparó que la persona denunciada lo hizo "desde un número trucho” y puntualizó: "Hasta el momento no sabía quien me amenazaba, hice la denuncia primero por una amenaza anónima”.

“En su cuenta de Twitter, subió la foto amenazándome. Ahí volví a ampliar la denuncia y se comenzó a investigar. Cuando avanzó el tema, se descubrió que el chip era de él, pero puesto en otro celular", relató el Secretario de Educación y Cultura de Independiente. Al respecto de esta cuestión, indicó que “se hizo una causa y se avanzó en el allanamiento para encontrar en el teléfono de él y nada más. Ahora se victimiza, dice que es una persecución política y nada que ver”. Y remató: “Él vino, me amenazó. Cruzó un límite, me amenazó a mi y mi familia, yo no tolero eso. No hay una persecución".

El comunicado de la Agrupación Independiente en repudio a la amenaza de Deibe a Buceta

El comunicado de la Agrupación Independiente en repudio a lo ocurrido.

Buceta intimó a un socio que lo acusó de revender entradas a través de su sobrino

El dirigente le envió en septiembre una carta documento al asociado Juan Lezcano, quién, a través de su cuenta @juanlezka en X, acusó al directivo de revender entradas "no numeradas" a través de su sobrino en Facebook. Este cruce se dio luego que el "Rey de Copas" detectara a un asociado comercializando bonos para vitalicios, editados de manera digital.

“Estas acusaciones infundadas tienen como único propósito manchar mi buen nombre y mi reputación mediante la difamación y la calumnia. La acusación en cuestión apunta directamente sobre mí y la Subcomisión de Vitalicios, parte de la Secretaría de Educación y Cultura, la cual presido", destacó Buceta. Y cerró: "Insto al denunciante a que se presente en la Justicia con las pruebas correspondientes. Seguiré trabajando por Independiente y cumpliendo con mis responsabilidades como desde el primer día".