El mensaje del refuerzo que busca Tevez e ilusiona a Independiente: "Bronca"

Carlos Tevez pidió por el regreso de un mediocampista que se fue libre en 2022 de Independiente y está en conflicto con su club europeo.

Independiente no pierde la fe e insiste por un jugador pedido por Tevez que está en conflicto con su club en Europa.

Independiente continúa en la búsqueda de más refuerzos y no pierde las esperanzas por un jugador especial. Domingo Blanco, quien se marchó hace algunos meses del club, es pretendido por Carlos Tevez para el "Rojo" y mostró su bronca en redes sociales por la dificultad de concretar su retorno.

A mediados de 2022, "Mingo", que surgió de las divisiones inferiores del "Diablo", se marchó con el pase en su poder luego de estar varios meses en conflicto con la dirigencia comandada por Hugo Moyano. Tras arribar al Dnipro de Ucrania, equipo con el que firmó un vínculo hasta junio 2025, ahora el mediocampista de 28 años quiere regresar a Independiente y su club le está poniendo más trabas de lo usual.

Domingo Blanco mostró su bronca en redes sociales

En una publicación de Lucas González en Instagram, Blanco comentó la imagen con sentidas palabras: "Juegue hermano, vamos que este es el camino. Me pone muy feliz". Al leer el mensaje de su amigo, "Saltita" le devolvió rápidamente: "Vamos, hermano. Te estamos esperando". Domingo, sin pensarlo dos veces, dejó en claro cuál es su sentimiento de no poder sumarse al plantel: "Ni me digas, tengo una bronca".

Los comentarios entre Blanco y Saltita González.

Es que, desde hace algunas semanas, la directiva de club de Avellaneda inició gestiones para traer a préstamo a Blanco por un año. Sin embargo, el Dnipro solo está dispuesto a desprenderse de él por una venta, situación que generó un conflicto entre ambas partes e, incluso, no fue convocado al último partido frente a Cherkasy por pedido propio.

El jugador sigue insistiendo y presionando para que la institución lo deje salir a través de una cesión y, en las próximas horas, habrá una definición. Vale recordar que, si bien el mercado de pases cerró el 31 de agosto, el "Rojo" tiene una semanas más para incorporar por permiso de AFA.