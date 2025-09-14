Independiente del Valle vs Once Caldas: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Ind. del Valle se enfrenta ante el Tricolor el miércoles 17 de septiembre por la llave 4 de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Banco Guayaquil, a las 21:30 (hora Argentina).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
- Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
Los resultados de Once Caldas en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Once Caldas 1 vs Millonarios 0 (5 de marzo)
- Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Once Caldas 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: GV San José 2 vs Once Caldas 3 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Once Caldas 1 vs Unión Española 0 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Once Caldas 2 vs GV San José 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Once Caldas 3 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Once Caldas 4 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (23 de julio)
- Octavos de Final: Once Caldas 1 vs Huracán 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Huracán 1 vs Once Caldas 3 (19 de agosto)
Horario Independiente del Valle y Once Caldas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas