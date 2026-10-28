Mercedes se burló del pequeño incidente que padeció Kimi Antonelli en la previa al GP de los Estados Unidos

Sin dudas, Andrea Kimi Antonelli fue el gran protagonista del fin de semana en el GP de los Estados Unidos, sobre todo porque tenía al alcance de su mano la posibilidad de ser campeón de la Fórmula 1. Si bien el joven de Mercedes hizo su parte al ganar la carrera en el Circuito de las Américas, los demás resultados no lo acompañaron, aunque ese ha sido solo uno de los dos percances que ha tenido durante su estadía en Austin.

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Y es que el piloto italiano protagonizó un curioso momento al volante de un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé cuando impactó el vehículo contra una vallas de madera al realizar marcha atrás. El suceso había quedado registrado por las cámaras y fue subido a la cuenta de Tik Tok de Mercedes, que se burló de los problemas que tiene Antonelli para estacionar a través de la descripción del video: “Líder del campeonato, por cierto”.

El clip muestra que el piloto de 20 años calculó mal el espacio al poner reversa e impactó el vehículo, lo que generó la divertida reacción de George Russell, que observaba a su compañero desde el otro coche. De hecho, varios fanáticos destacaron la reacción del británico, que no pudo evitar reírse de Kimi, que también se río cuando se dio cuenta del error que había cometido.

La secuencia también llevó algo de tranquilidad a algunos de los seguidores del equipo alemán, a tal punto de que algunos usuarios reconocieron sentirse reconfortados de que incluso a un piloto de F1 le cueste estacionar. Ahora bien, por fuera de las risas, lo cierto es que Antonelli ha brillado este fin de semana en Austin, donde consiguió la pole el sábado y mantuvo el liderato en la largada para la carrera del domingo.

De hecho, lo único que le negó el título al italiano fueron los resultados de Russell y Lewis Hamilton, quienes terminaron cuarto y octavo, respectivamente, apenas una posición por delante de lo que necesitaba Kimi para consagrarse. Sin embargo, Antonelli podría consagrarse este domingo en el Gran Premio de México con tan solo sumar dos puntos, resultado al que llegaría con terminar mínimamente en el noveno lugar.

Mercedes no gana un campeonato de pilotos desde 2020.

Horarios del GP de México 2026 de F1

Tras el GP de los Estados Unidos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputará el Gran Premio México entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre por la decimonovena fecha. A continuación, los días y horarios: