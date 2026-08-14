Impacto en el boxeo por la frase de Canelo Álvarez sobre su futuro: "No me queda mucho"

Saúl "Canelo" Álvarez rompió el silencio a poco menos de dos meses de su vuelta a un ring de boxeo y después de que se postergue su combate de septiembre frente a Christian Mbilli. El tapatío buscará consagrarse campeón del mundo otra vez el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita ante el camerunés nacionalizado francés, pero antes de ello lanzó una frase que pone en duda su futuro en el deporte de los puños. Si bien no puso fechas, lo cierto es que no se siente lejos de colgar los guantes a casi un año de su derrota contra Terence Crawford donde perdió todos sus títulos.

Canelo Álvarez sorprendió al mundo del boxeo con una impactante frase sobre su futuro

"No me queda mucho", aseveró el oriundo de Guadalajara acerca de un posible retiro del deporte de los puños en una reciente entrevista con el medio CBS. A su vez, destacó que tiene "otras cosas" que quiere lograr fuera del boxeo. Por otro lado, sobre lo que conlleva al entrenamiento actualmente sostuvo: "Mi cuerpo me va a decir cuándo retirarme. Cuando esté en el gimnasio, si recibo muchos golpes y mi cuerpo ya no responde de la misma manera, lo sabré. No voy a pelear si entreno de esa forma".

Con respecto a cómo cambió sus formas para prepararse de acuerdo a las peleas con el paso del tiempo, "Canelo" Álvarez reveló que "durante el campamento de entrenamiento sientes cómo responde tu cuerpo o si ya no responde". "Antes entrenaba de una manera más rudimentaria. Crecí con ese tipo de entrenamiento. Ahora la ciencia cambió y me estoy adaptando a ella. Es una forma más inteligente de entrenar que antes cuando corríamos muchísimo, el cuerpo termina cansándose", cerró.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli por título mundial de boxeo: día, horario y televisación del combate

La próxima presentación del tapatío arriba del ring será el próximo 31 de octubre ante el camerunés Christian Mbilli en Riyadh, Arabia Saudita. En el marco del evento México vs. The World estará en juego el título mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual tuvo el nacido en Guadalajara hasta su derrota con Terence Crawford en su última presentación en septiembre del 2025. En cuanto a la televisación, la plataforma DAZN será la encargada de transmitir el imperdible regreso del "Canelo" al cuadrilátero.

Saúl "Canelo" Álvarez habló de su posible retiro del boxeo

El análisis táctico: dos estilos frente a frente en Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

Para entender quién puede ganar, todo apunta a que será un choque entre un escudo impenetrable y una espada afilada. Mbilli basa su juego en lanzar ráfagas constantes de golpes sin dar un solo respiro. El retador prometió que aumentará el ritmo de sus combinaciones y presionará a Canelo desde el inicio. Su estrategia es cansar al veterano campeón que viene de una derrota contra Terence Crawford usando su juventud y su gran resistencia física.

Pero deberá estar alerta porque ir hacia adelante con la guardia abierta es justo lo que a Canelo más le gusta. El mexicano es un maestro del contragolpe y tiene una de las defensas más inteligentes de la historia. Si Mbilli se descuida al atacar, se encontrará con la demoledora pegada del nacido en Guadalajara, lo que podría alterar las cuotas. La experiencia en peleas de campeonato del tapatío es una ventaja gigante que no se puede ignorar.