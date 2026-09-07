Es ídolo en el fútbol argentino y liquidó a la Selección de Brasil: "No va a ser campeón nunca más"

Un ídolo de uno de los grandes del fútbol argentino fue fulminante con la Selección de Brasil y aseguró que, en base a la situación actual que atraviesa el 'Scratch', "no va a salir campeón nunca más". El protagonista de esta frase es Paulo Silas, histórico enganche de San Lorenzo, quien en diálogo con el programa F90 de ESPN fue muy crítico con el combinado que dirige técnicamente Carlo Ancelotti y el presente de la disciplina en el gigante sudamericano. "Le costará mucho volver a ser campeón mundial", declaró.

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El ex futbolista, con pasos por Italia y Uruguay en su trayectoria profesional, apuntó contra las reglas que impiden que los talentos locales se desarrollen en los conjuntos más importantes del Brasileirao. "Un ejemplo: Gremio tiene 13 extranjeros, ninguno juega en la selección de su país como titular y están tapando a los chicos jóvenes", sentenció. Además, dejó una interesante reflexión acerca de las problemáticas que enfrenta el fútbol en la actualidad: "Antes te daban el número de la camiseta y no tenían que decirte nada, ya sabías lo que tenías que hacer. Hoy el jugador ni siquiera sabe quién es su ídolo. Juegan en cualquier lugar; hoy, Brasil no tiene ni un 10 ni un 9".

Por último, Silas manifestó que "ya ninguno quiere ser lateral", un puesto en el que Brasil produjo futbolistas de gran nivel históricamente, porque "no genera likes". "Ahora todos juegan recostados a la derecha. No tenemos un '9' verdadero, imagínense el falso", ironizó.

La trayectoria de Paulo Silas en San Lorenzo de Almagro y la selección de Brasil

Paulo Silas tuvo una recordada etapa en San Lorenzo entre 1994 y 1997, después de llegar al club procedente del Internacional de Brasil. Debutó el 12 de abril de 1994 ante Boca, en el primer partido oficial disputado en el Nuevo Gasómetro, y lo hizo con un gol en el triunfo 1 a 0. Como enganche, rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo por su técnica, capacidad para generar juego y aporte goleador. En total disputó 105 partidos, marcó 25 goles y ganó el Torneo Clausura 1995, uno de los títulos más importantes de la historia del club.

Su paso por el seleccionado brasileño también fue destacado. Silas integró el plantel que ganó el Mundial Sub-20 de 1985, torneo en el que además recibió el Balón de Oro como mejor jugador. Con la selección mayor disputó 38 partidos y participó de los Mundiales de México 1986 e Italia 1990. También fue campeón de la Copa América 1989.

En Brasil comenzó su carrera en São Paulo, donde ganó los campeonatos Paulista de 1985 y 1987 y el Brasileirao de 1986. Luego tuvo experiencias en Europa con Sporting de Lisboa, Cesena y Sampdoria, club con el que conquistó la liga italiana en 1991. Antes de llegar a San Lorenzo también jugó en Internacional, donde obtuvo la Copa de Brasil y el Campeonato Gaúcho en 1992.

Para dimensionar su vínculo con San Lorenzo, años después el propio Silas definió su etapa en el club como "la parte más linda de mi vida como jugador de fútbol" y señaló que su mejor momento futbolístico había sido justamente en el Ciclón.

"La parte más linda de mi vida como jugador de fútbol": la frase de Paulo Silas sobre su paso por San Lorenzo.

Los números de Silas en San Lorenzo