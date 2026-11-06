"Una goleada", la IA anticipó al campeón de la tabla anual entre Boca, Argentinos y Rosario Central

"Una goleada", la frase de la IA con la que anticipó al campeón de la tabla anual

Boca Juniors, Argentinos y Rosario Central jugarán sus respectivos compromisos de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura definiendo así la tabla anual. El "Xeneize" es el líder por diferencia de gol (+22) con 60 unidades y enfrenta a Defensa y Justicia, mismo puntaje del "Bicho" (+12) que recibe a Huracán, mientras que el "Canalla" está un punto más abajo y enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto. La Inteligencia Artificial adelantó quién será el campeón que saldrá de estos tres equipos y hasta lanzó posibles resultados para dichos compromisos de este sábado 7 de noviembre desde las 17.30.

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Quién sale campeón de la tabla anual, según la IA

Boca Juniors: tiene la mejor combinación de rendimiento, solidez defensiva, localía y ventaja matemática. Argentinos Juniors: es el rival que más posibilidades tiene de complicarle el título a Boca. Su problema es la diferencia de gol. Rosario Central: puede ganar su partido, pero depende demasiado de los otros dos resultados.

El escenario más probable

"Creo que Boca le va a ganar a Defensa y Justicia, aunque no espero necesariamente una goleada. Me parece que Argentinos también tiene buenas posibilidades de ganar y que Central debería aprovechar la debilidad de Estudiantes de Río Cuarto".

El pronóstico de resultados:

Boca 2-0 Defensa y Justicia.

Argentinos 1-0 Huracán.

Rosario Central 2-0 Estudiantes de Río Cuarto.

En ese escenario, Boca y Argentinos terminarían con 63 puntos, pero el Xeneize conservaría su ventaja en la diferencia de gol.

Y una última consideración: si Boca gana el sábado, no solamente estará coronando una gran campaña anual; también estará demostrando que pudo sostener regularidad durante toda la temporada, que es precisamente lo que premia esta competencia.

Boca va por la tabla anual después de la victoria en el Superclásico

Qué tiene que pasar para que Argentinos Juniors o Rosario Central sean campeones

El "Bicho" necesita sí o sí ganar y esperar. Si consigue una victoria y Boca no gana, será el campeón. En caso de que ganen ambos, el "Xeneize" tiene una diferencia de gol mucho mayor (+22 sobre +12 de Argentinos), por lo que el conjunto de La Paternal tendría que golear al "Globo". El "Canalla", por otro lado, depende de que tanto Argentinos como Boca empaten o pierdan sus compromisos y ellos ganarle a Estudiantes de Río Cuarto.

Cuándo se juegan los partidos de la definición de la tabla anual: hora, TV y cómo verlos online

Este sábado desde las 17.30 de nuestro país tendrán lugar los tres partidos que definirán al campeón de la tabla anual del fútbol argentino. Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera; Argentinos Juniors hará lo propio en La Paternal contra Huracán y Rosario Central será local ante el ya descendido Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

El duelo entre el "Xeneize" y el "Halcón" de Florencio Varela con Sebastián Zunino como árbitro saldrá en vivo por ESPN Premium, TNT Sports y HBO Max; el del "Bicho" ante el "Globo" con el colegiado Pablo Dóvalo irá por TNT y HBO Max, mientras que lo que sucederá en Rosario con Hernán Mastrángelo como juez saldrá por ESPN 2.