Se define la Liga: qué equipos tienen la chance de salir campeón

El Canalla se encuentra nuevamente entre los candidatos a quedarse con el trofeo que obtuvo en el 2025.

La fecha 16 del Torneo Clausura no solo definirá los equipos clasificados a los octavos de final y los cruces correspondientes, sino que además se confirmará el segundo de los descensos a la Primera Nacional y el preciado título de Campeón de la Liga. Esto último es una competencia que se encuentra diseñada a partir de la acumulación de puntos en la tabla anual, con el fin de beneficiar al equipo que más unidades acumuló durante la temporada.

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Son tres los equipos que reúnen las chances de gritar campeón el próximo fin de semana. Esto es producto de que Boca y Argentinos Juniors disponen de 60 unidades, mientras que Rosario Central se encuentra segundo con 59. Los tres van a sumar minutos el próximo sábado 7 de noviembre a las 17 horas.

Son tres los equipos que tienen la chance de clasificarse a la "Supercopa Internacional"

De acuerdo con los resultados que se obtengan, el ganador podría llegar a quedarse con el trofeo que se encuentra en juego por una diferencia de goles. Esto es producto de que tanto el Bicho como el Xeneize comparten la misma cantidad de unidades. Mientras que un empate de los dos les entrega una chance de oro al Canalla, que se encuentra obligado a sumar de a tres y esperar lo que suceda en la Bombonera y en La Paternal para poder repetir el título que obtuvo en la temporada anterior.

El ganador accede a una copa

De acuerdo con el esquema de competiciones que la AFA diseñó para la temporada 2026, el ganador de la Liga Profesional se quedará con un título que tiene valor oficial, pero también se clasificará a una copa nacional que fue denominada "Supercopa Internacional". Al principio, se trataba de un certamen que se disputaba en el exterior, pero la falta de convocatoria de los hinchas logró que se traslade su definición al territorio argentino.

El segundo equipo que forma parte de esta competencia es el ganador del Trofeo de Campeones, que se conocerá después de la final que disputará Belgrano de Córdoba, por ser el conquistador del Torneo Apertura, contra el mejor conjunto del Torneo Clausura.

Además, se debe considerar que la "Supercopa Internacional" es una competencia que permite acceder a una segunda copa porque, a partir de la temporada 2027, se pondrá en marcha la Recopa de Campeones. Se trata de un triangular que la AFA armó para reunir a los mejores equipos del año. En este participarán el conquistador de la Supercopa Argentina y el ganador de la Copa Argentina.