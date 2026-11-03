Simulador de la última fecha del Clausura 2026: resultados, pronóstico de los partidos y cruces

Ya está el simulador de la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, en la Primera División. La jornada 16 marcará el futuro de casi todos los equipos. No solamente se trata de vaticinar los resultados de los partidos, sino que también se puede incluir los cruces de los playoffs desde los octavos de final y cuáles serán los conjuntos que se clasificarán a las Copas Libertadores y Sudamericana 2027 por la tabla anual.
El centro de la atención en esta oportunidad estará en el sábado 7 de noviembre desde las 17.30 horas, cuando se definirá en simultáneo el título anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
Simulador de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026: pronosticá los resultados
Así se jugará la fecha 16 del Clausura: días y horarios
Jueves 5 de noviembre
- 15 horas | Aldosivi vs. River Plate
- 19:15 | Gimnasia (LP) vs. Belgrano
Viernes 6 de noviembre
- 15:00 | Barracas Central vs. Racing Club
- 19:00 | San Lorenzo vs. Platense
- 19:00 | Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19:00 | Unión vs. Vélez
- 22:00 | Tigre vs. Sarmiento
- 22:00 | Banfield vs. Atlético Tucumán
MÁS INFO
Sábado 7 de noviembre
- 15:00 | Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia
- 15:00 | Talleres vs. Estudiantes (LP)
- 17:30 | Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (definición de la tabla Anual).
- 17:30 | Argentinos Juniors vs. Huracán (definición de la tabla Anual).
- 17:30 | Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (definición de la tabla Anual).
- 22:00 | Instituto vs. Newell's
Domingo 8 de noviembre
- 19:30 | Central Córdoba (SE) vs. Lanús
Todo lo que hay que saber antes de la última fecha
- Sólo Boca, Argentinos y Rosario Central pueden ser campeones de la tabla anual.
- Boca y Argentinos ya se clasificaron a la Copa Libertadores 2027.
- El tercer lugar directo a la Libertadores sólo puede ser para Central, Vélez o Independiente Rivadavia.
- Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, Gimnasia y River ya aseguraron la Copa Sudamericana como mínimo.
- Sólo Defensa, Estudiantes, Independiente y Barracas pueden aspirar a la Sudamericana por la anual.
- Se pueden liberar, como máximo, tres cupos más para las Copas 2027 según los campeones del Clausura, la Sudamericana (puede ser Boca), la Copa Argentina (sólo Boca liberaría si sale campeón; no así Platense ni Banfield) y la Libertadores (puede ser Estudiantes).
- Ya están los dos descensos confirmados: Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto jugarán en la Primera Nacional.
- Ya están eliminados del Clausura: Estudiantes, Talleres, Riestra, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Tigre, Racing, Banfield, Aldosivi y Estudiantes (RC).