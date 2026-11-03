Simulador de la última fecha del Clausura 2026: resultados, pronóstico de los partidos y cruces

Ya está el simulador de la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, en la Primera División. La jornada 16 marcará el futuro de casi todos los equipos. No solamente se trata de vaticinar los resultados de los partidos, sino que también se puede incluir los cruces de los playoffs desde los octavos de final y cuáles serán los conjuntos que se clasificarán a las Copas Libertadores y Sudamericana 2027 por la tabla anual.

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El centro de la atención en esta oportunidad estará en el sábado 7 de noviembre desde las 17.30 horas, cuando se definirá en simultáneo el título anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Simulador de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026: pronosticá los resultados

Así se jugará la fecha 16 del Clausura: días y horarios

Jueves 5 de noviembre

15 horas | Aldosivi vs. River Plate

| Aldosivi vs. River Plate 19:15 | Gimnasia (LP) vs. Belgrano

Viernes 6 de noviembre

15:00 | Barracas Central vs. Racing Club

| Barracas Central vs. Racing Club 19:00 | San Lorenzo vs. Platense

| San Lorenzo vs. Platense 19:00 | Independiente vs. Deportivo Riestra

| Independiente vs. Deportivo Riestra 19:00 | Unión vs. Vélez

| Unión vs. Vélez 22:00 | Tigre vs. Sarmiento

| Tigre vs. Sarmiento 22:00 | Banfield vs. Atlético Tucumán

Sábado 7 de noviembre

15:00 | Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia

| Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia 15:00 | Talleres vs. Estudiantes (LP)

| Talleres vs. Estudiantes (LP) 17:30 | Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (definición de la tabla Anual).

| Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (definición de la tabla Anual). 17:30 | Argentinos Juniors vs. Huracán (definición de la tabla Anual).

| Argentinos Juniors vs. Huracán (definición de la tabla Anual). 17:30 | Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (definición de la tabla Anual).

| Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (definición de la tabla Anual). 22:00 | Instituto vs. Newell's

Domingo 8 de noviembre

19:30 | Central Córdoba (SE) vs. Lanús

Todo lo que hay que saber antes de la última fecha