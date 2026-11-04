Cuántos títulos tiene Rosario Central en su historia: la tabla completa de trofeos locales e internacionales

Rosario Central es uno de los clubes históricos del fútbol argentino y cuenta con una trayectoria que incluye conquistas nacionales e internacionales, posicionándolo como uno de los 10 clubes más gandores del país. A lo largo de su historia, el Canalla consiguió 14 títulos oficiales, con cinco campeonatos de Primera División, ocho copas nacionales y una conquista internacional (sin contar ligas rosarinas).

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Las conquistas de Rosario Central

Fundado el 24 de diciembre de 1889, el conjunto rosarino construyó una identidad deportiva que lo convirtió en uno de los protagonistas del fútbol argentino. Sus títulos abarcan tanto la etapa amateur como el profesionalismo y tienen como grandes hitos los campeonatos nacionales de la década del 70, la histórica Copa Conmebol de 1995 y las consagraciones más recientes.

El primer gran período de éxitos llegó en el ámbito local. Rosario Central conquistó el Torneo Nacional en 1971, 1973 y 1980. En el primero de esos campeonatos eliminó a Newell's en semifinales y venció a San Lorenzo en la final. Dos años después volvió a quedarse con el título, mientras que en 1980 alcanzó su tercera consagración en esa competencia.

El primer equipo de Central campeón en 1971.

En la temporada 1986/87 consiguió su primer campeonato de Primera División bajo el formato de liga, una conquista que le permitió consolidarse entre los grandes del fútbol argentino. En 2025 volvió a celebrar un título de Liga, luego de ser reconocido como el mejor equipo de la temporada por su rendimiento en la tabla anual.

En el plano internacional, su conquista más importante fue la Copa Conmebol 1995. Aquella campaña quedó grabada en la memoria de los hinchas por la histórica remontada ante Atlético Mineiro. Después de perder 4-0 en Brasil, Central ganó por el mismo resultado en el Gigante de Arroyito y se impuso 4-3 en la definición por penales.

A nivel nacional también obtuvo la Copa Argentina 2018, la Copa de la Liga Profesional 2023 y la Supercopa Internacional 2026, esta última tras vencer a Estudiantes por 3-1. Además, su historia incluye cinco conquistas oficiales durante el amateurismo.

Todos los títulos de Rosario Central en su historia (14)

- Títulos de Primera División y Liga (5):

Torneo Nacional 1971.

Torneo Nacional 1973.

Torneo Nacional 1980.

Campeonato de Primera División 1986/87.

Liga Profesional 2025.

- Copas nacionales (8):

Copa de Competencia La Nación 1913.

Copa Doctor Carlos Ibarguren 1915.

Copa de Competencia Jockey Club 1916.

Copa de Honor 1916.

Copa de Competencia de la Asociación Amateurs 1920.

Copa Argentina 2018.

Copa de la Liga Profesional 2023.

Supercopa Internacional 2026.

- Títulos internacionales (1):

Copa Conmebol 1995.

El palmarés de Rosario Central en números