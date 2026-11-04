Alexis Mac Allister confirmó que quiere volver a Boca en el futuro: "Ganas"

Alexis Mac Allister habló de un posible regreso a Boca Juniors en un futuro, aunque aún no dio detalles de cuándo será. El campeón de todo con la Selección Argentina que luce la 10 del Liverpool de Inglaterra sabe que puede tener una nueva oportunidad en el equipo de La Ribera, como así también en Argentinos Juniors, donde debutó. Si bien no le puso fecha, sí fue un guiño para ambos equipos pensando en lo que puede pasar después de su salida de los "Reds", pero el "Xeneize" aparece en el horizonte.

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Alexis Mac Allister palpitó un posible regreso a Boca

"Me quedé con ganas de jugar más tiempo, nunca se sabe qué puede pasar más adelante", esbozó el volante de la "Albiceleste" en diálogo con los hermanos Gastón y Esteban Edul con respecto a lo que puede concretarse en el futuro. Si bien fueron pocos partidos los que jugó con la "Azul y Oro", sí le alcanzó para mostrarse y tener un muy buen nivel tras ser cedido desde el Brighton.

Cabe destacar que tiene contrato con el elenco inglés hasta junio del 2028 y todavía no hay una oferta de renovación por parte de la dirigencia, por lo que lo que se vendrá tampoco está confirmado. De hecho, trascendió que no hay intenciones de renovarle y esto podría acelerar su salida. Con Leandro Paredes en Boca, la posibilidad de que otro campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva crece y el futbolista con pasado en Argentinos Juniors es un firme candidato.

Los números de Alexis Mac Allister en Boca

Partidos jugados : 20.

: 20. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 4.

: 4. Títulos: Superliga 2019/2020.

Alexis Mac Allister juega en el Liverpool y podría volver a Argentina en un futuro

Mac Allister y una posible vuelta a Argentinos Juniors

"Me gustaría volver como una forma de agradecimiento. Es un club que me dio todo a mí y a mí familia", lanzó Mac Allister en la misma entrevista dejando en claro que también podría regresar al "Bicho" de La Paternal. Con dicha institución volvió a Primera y sumó más de 83 partidos.

Aún así, no son los únicos objetivos que tiene en nuestro país, ya que también reveló que sueña con que el Deportivo Mac Allister de La Pampa -fundado por su padre- llegue a la máxima categoría y lo pueda disfrutar junto al resto de su familia adentro de la cancha.