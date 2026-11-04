Cuándo es la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: la fecha confirmada en Boca

Carlos Tevez ya tiene fecha para su despedida del fútbol en La Bombonera. El histórico delantero de Boca Juniors anunció que el partido homenaje se realizará el próximo domingo 20 de diciembre de 2026, en el estadio donde construyó buena parte de su historia deportiva. El horario todavía no fue confirmado y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la organización y la venta de entradas.

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El encuentro promete reunir a varias generaciones de futbolistas que compartieron equipo con el Apache a lo largo de su carrera. Entre los primeros nombres confirmados aparecen Lionel Messi y Juan Román Riquelme, mientras que también hay expectativas por la posible participación de Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y otras estrellas internacionales. La propuesta será un Boca contra Amigos de Tevez.

Cuándo es la despedida de Carlos Tevez en Boca y dónde será el partido

La despedida de Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera. El propio exfutbolista confirmó la fecha a través de sus redes sociales con un anuncio que llevó el lema "Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda".

La posibilidad de organizar el homenaje en el estadio xeneize se concretó después de una conversación entre Tevez y Riquelme, presidente de Boca, quien puso a disposición la cancha para que su excompañero pudiera despedirse ante los hinchas.

Si bien el Apache anunció su retiro del fútbol profesional en 2022, todavía tenía pendiente un último encuentro de reconocimiento en el campo de juego. La Bombonera será el escenario elegido para cerrar esa etapa de su carrera.

Por el momento, el horario del partido y los valores de las entradas no fueron anunciados oficialmente. La organización anticipó que difundirá nuevas novedades a través de la cuenta de Instagram del evento, @adiosapacheoficial.

Los números de Tevez en Boca: títulos, goles y partidos

La despedida también será una oportunidad para repasar la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes que tuvo Boca en las últimas décadas. Tevez disputó tres ciclos con la camiseta azul y oro: entre 2001 y 2004, entre 2015 y 2016 y entre 2018 y 2021. En total, acumuló 279 partidos oficiales, 94 goles y 11 títulos con el club.

Su primera etapa estuvo marcada por su irrupción como una de las grandes promesas del fútbol argentino y por la conquista de la Copa Libertadores 2003 y la Copa Intercontinental de ese mismo año.

Carlos Tévez.

Después de una extensa trayectoria internacional, que incluyó pasos por Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros clubes, regresó a Boca en 2015. Su vuelta generó una enorme expectativa y volvió a convertirse en uno de los principales referentes del equipo.

En su último ciclo, asumió además la capitanía y fue una de las figuras del plantel que consiguió títulos locales. Su despedida del fútbol profesional llegó en 2022, pero el encuentro del 20 de diciembre le permitirá tener el reconocimiento que todavía le faltaba en la cancha que considera su casa.