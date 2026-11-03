Despedida de Carlos Tevez en Boca: quiénes son los jugadores invitados y qué se sabe de Messi y Cristiano Ronaldo hasta ahora

La Bombonera se prepara para una jornada histórica. Carlos Tevez tendrá su partido despedida el próximo domingo 20 de diciembre y ya comenzó a revelar algunos de los nombres que formarán parte de una celebración que promete reunir a grandes figuras del fútbol argentino y mundial. Lionel Messi y Juan Román Riquelme son los dos primeros protagonistas confirmados por el propio "Apache", que también habló de qué pasará con Cristiano Ronaldo.

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Cómo será la despedida de Tevez: así fue el anuncio

El anuncio llegó durante una entrevista con Rio Ferdinand, ex compañero de Tevez en el Manchester United. En una charla distendida, el ex delantero adelantó cómo será el encuentro y no dejó lugar a dudas sobre dos presencias estelares: “Messi va a jugar y Riquelme también”, aseguró. Fue el presidente de la institución "Xeneize" quien le dio el visto bueno a Carlitos para que pueda organizar su despedida en su casa.

Rio Ferdinand junto a Carlos Tevez.

La confirmación de ambos representa uno de los grandes atractivos del homenaje. Messi compartió distintos momentos de su carrera con Tevez en la Selección argentina, mientras que Riquelme es uno de los máximos ídolos de Boca y una figura central en la historia del club. Actualmente, además, es el presidente xeneize y fue quien puso La Bombonera a disposición para realizar el evento.

Quiénes aparecen entre los invitados de Carlos Tevez

La lista de invitados, sin embargo, promete ser mucho más extensa. Entre los nombres que podrían participar aparecen Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi y Maximiliano Rodríguez, compañeros de Tevez en diferentes etapas de la Selección argentina.

También podrían sumarse históricos de Boca, como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, Roberto Abbondanzieri y Nicolás Burdisso. Del fútbol internacional sobresalen Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Paul Scholes y Wayne Rooney. Rio Ferdinand, quien recibió personalmente la invitación, también podría decir presente.

¿Irá Cristiano Ronaldo a la despedida de Tevez?

Hay un nombre que Tevez quiere especialmente: Cristiano Ronaldo. El portugués fue su compañero en el Manchester United entre 2007 y 2009, una etapa en la que compartieron vestuario, títulos y una de las delanteras más recordadas del fútbol europeo. Juntos conquistaron la Champions League 2008 y el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Tevez y Cristiano, una dupla especial.

La relación entre ambos siempre fue buena y el argentino quiere reencontrarse con CR7 en una cancha. De hecho, tiempo atrás, cuando le preguntaron por la posibilidad de que el portugués participara de su despedida, Tevez respondió con una frase que resume su intención: “A Cristiano lo voy a buscar yo”, dijo entre risas durante una transmisión del streaming Olga.

Por ahora, la presencia del delantero portugués no está confirmada, aunque su calendario con Al Nassr podría permitirle viajar a la Argentina. Su participación sería uno de los grandes acontecimientos de la jornada y abriría la posibilidad de reunir en La Bombonera a Messi y Cristiano. La despedida llevará el lema “Adiós Apache: de alcanzapelotas a leyenda” y será televisada por ESPN. Cuatro años después de anunciar su retiro profesional, Tevez volverá a pisar el césped de su casa futbolística para compartir una última fiesta con sus amigos, compañeros y los hinchas de Boca.