Alexis Mac Allister es uno de los jugadores que pudo ser campeón con la Selección Argentina del Mundial 2022. Un jugador que tuvo un crecimiento exponencial a lo largo de la carrera, comenzando en Argentinos Juniors como todos los futbolistas de la familia. Después en Boca y con su venta a Inglaterra, con el Brighton como siguiente paso, donde pudo dar el gran salto de su carrera.

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Allí logró hacerse dueño del equipo y sus grandes actuaciones le permitieron llegar en 2023 al Liverpool, donde se quedó con la camiseta número 10 y rápidamente logró consolidarse como titular. No obstante, en la temporada 2025/2026 su nivel decayó junto al del resto del equipo, donde todavía tiene contrato, pero donde también su futuro es incierto ante las presiones constantes que tiene la institución.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexis Mac Allister con Liverpool?

El mediocampista tiene vínculo vigente con el club inglés hasta el 30 de junio de 2028. Por lo tanto, todavía le quedan dos años de contrato y, pese a que Liverpool le comunicó que actualmente no está en condiciones de ofrecerle una extensión, su salida no es una obligación inmediata. La falta de renovación, sin embargo, generó incertidumbre sobre su futuro a mediano plazo.

La preocupación de Mac Allister sobre su renovación

Mac Allister contó que recibió la noticia a través de su representante y admitió que la decisión de Liverpool le provocó una profunda tristeza. “Me pone muy triste no recibir una renovación”, expresó el argentino, quien también remarcó su compromiso cotidiano con el club: “Todos pueden ver que doy el 100 por ciento por este club, todos los días en los entrenamientos y en los partidos”.

El volante también hizo referencia a las recientes renovaciones de sus compañeros Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch, una comparación que reconoció que le genera sentimientos encontrados. “Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya tenido el mío”, explicó.

El volante con los Reds.

Pese al escenario, Mac Allister dejó en claro que su intención fue continuar en Anfield. “Hubo opciones de salir este verano, pero creo que ahora estoy en el club correcto”, aseguró. El futbolista explicó que eligió quedarse porque ama Liverpool y considera que el equipo tiene las condiciones para pelear por títulos.

Además, no cerró la puerta a una futura renovación. Según sus propias palabras, una eventual modificación de la postura del club podría depender de su rendimiento: “Va a depender de cómo juegue durante estos años. Quizás cambien de opinión”. Mientras tanto, el argentino seguirá teniendo contrato hasta junio de 2028. La pelota, por ahora, está del lado de Liverpool: Mac Allister deberá demostrar dentro de la cancha que merece una nueva oportunidad para extender su vínculo con los Reds.