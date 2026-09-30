A qué hora juega la Selección Argentina vs. Bolivia por el amistoso: fecha y horario

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el primer amistoso de la nueva fecha FIFA posterior al Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 21.

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El partido marcará además el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Después del Mundial, el seleccionado afrontará una serie de compromisos preparatorios en los que el entrenador comenzará a probar variantes y nuevos nombres. Argentina jugará sus tres amistosos como local.

A qué hora juega Argentina vs. Bolivia

El partido entre Argentina y Bolivia será este miércoles 30 de septiembre a las 21, horario argentino. El escenario será el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Selección volverá a presentarse después de más de cuatro años.

El encuentro tendrá arbitraje del colombiano Jhon Ospina, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes y Carlos Ortega como cuarto árbitro.

Argentina vs. Bolivia: todos los datos

Partido: Argentina vs. Bolivia.

Argentina vs. Bolivia. Día: miércoles 30 de septiembre de 2026.

miércoles 30 de septiembre de 2026. Hora: 21.

21. Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Competencia: amistoso internacional.

amistoso internacional. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

Jhon Ospina (Colombia). TV: TyC Sports y Telefe.

TyC Sports y Telefe. Streaming: TyC Sports Play y Mi Telefe, además de las plataformas Flow, DGO y Telecentro Play.

Dónde ver Argentina vs. Bolivia en vivo

El amistoso podrá verse por TyC Sports y Telefe. Para quienes prefieran seguirlo por internet, la transmisión estará disponible a través de TyC Sports Play y Mi Telefe, mientras que también podrá accederse mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Un nuevo ciclo para la Selección Argentina

El duelo ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta ventana internacional. Después del partido en Córdoba, el equipo enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre a las 21 y a Benín el martes 6 de octubre a las 20, ambos encuentros en el estadio Monumental.

El partido ante Bolivia también estará atravesado por el recambio de referentes. Cristian Romero asumirá la capitanía luego de la salida de Messi del seleccionado, mientras que Emiliano Martínez será el subcapitán y Lautaro Martínez ocupará el tercer lugar en la línea de capitanes, según informó Scaloni.

Selección Argentina.

En lo futbolístico, el entrenador analiza variantes para esta nueva etapa. Para el encuentro ante Bolivia, Scaloni confirmó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán la delantera, aunque todavía no había confirmado públicamente el equipo completo. El encuentro tendrá además un marco particular: el Kempes contará con un aforo reducido al 50% debido a una sanción de la FIFA.