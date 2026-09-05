A qué hora corre Franco Colapinto el domingo en el GP de Monza: horario, tv y como verlo en vivo

La Fórmula 1 se transformó en un gran espectáculo de todos los fines de semana debido a la presencia del argentino Franco Colapinto. Esto provoca que los fans estén atentos a sus actuaciones en las pruebas de clasificación, pero también a lo que haga en las diferentes carreras que le toque afrontar dentro del equipo Alpine. Es por ello que este domingo se vivirán grandes emociones con el Gran Premio de Monza, Italia.

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Si se repasan las pruebas de clasificación, es posible apreciar que el argentino en la práctica libre 1 culminó en el puesto noveno, mientras que en la segunda finalizó en el puesto 11. Mientras que en la mañana del sábado se registró la misma posición en lo que respecta a la práctica libre tres. Es por ello que deberá realizar algunos ajustes para afianzar su posición de largada en la carrera de este domingo 6 de septiembre.

Cómo ver a Colapinto en vivo y en directo

El Gran Premio de Monza, en Italia, es uno que contará con varias pantallas para observar y la principal de ellas es Disney+ Premium, que obliga a pagar una suscripción para disfrutar en vivo y en directo cada uno de los movimientos de la pista a partir de las 10 horas del domingo 6 de septiembre.

Por otro lado, se puede disfrutar de la carrera por la pantalla de Fox Sports, pero lo particular es que la carrera va a ser transmitida una vez que termine. Esto puede ser algo molesto para los fans porque perderán la esencia de ver en vivo los mejores momentos del Gran Premio de Italia.

Otra de las opciones disponibles para acceder en vivo a la programación del Gran Premio de Monza es contratar el paquete que ofrece el servicio de F1TV. La Fórmula 1 también cuenta con su servicio de streaming, que brinda una transmisión de excelente calidad, asegurando una experiencia diferente a las demás transmisoras. En este caso, se debe contar con un Smart TV que disponga de Android, que permita descargar la aplicación, y también con el pago de una suscripción. El valor mensual es de U$S 7,99 y el anual se ofrece por medio de un abono de U$S 70.

Así sigue el calendario de la Fórmula 1